В МИД озвучили позицию Украины по Голанским высотам
Вторник, 26 марта 2019, 23:04
Украина в вопросе Голанских высот руководствуется уставом ООН и решениями Совбеза ООН, последнее из которых определяет эту территорию оккупированной Израилем.
Об этом 26 марта заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались СБ ООН, который принял соответствующие решения, в частности, резолюции № 242 от 1967 г., № 465 от 1980 г., № 497 от 1981 г.
Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учета законных интересов Израиля в сфере безопасности", - подчеркнула она.
Отметим, что резолюция №497 определяет статус Голанских высот как сирийской территории, оккупированной Израилем.
Напомним:
- 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот.
- 21 марта президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- В ЕС заявили, что продолжают считать эту территорию оккупированной.
- В России выступили против признания США Голанских высот. По мнению главы российского МИД, такая политика противоречит международному праву и "усугубляет положение на всем Ближнем Востоке". Кроме того, РФ обвинила США в двойных стандартах касательно признания Голанских высот и непризнания аннексии Крыма.
- В ответ, глава Госдепартамента Майкл Помпео заявил, что намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами в то время, как за аннексию Крыма введены санкции против России, не является политикой двойных стандартов.
- Организация Объединенных Наций продолжит политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами несмотря на политическую декларацию, которую подписал Трамп.
- Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.
Украинская правда