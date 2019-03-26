Порошенко рассказал, почему будет судиться с телеканалом "1+1"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его иск против телеканала "1+1" является "элементом защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха".
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я подал иск против канала и это элемент защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха, который сидит за рубежом и считает, что будет управлять марионетками в Украине", - подчеркнул президент.
Я ніколи не судився з журналістами і зараз не збираюся цього робити. Я подав позов проти каналу і це є елемент захисту нашої країни від зазіхань олігарха втікача, який сидить за кордоном і вважає, що буде керувати маріонетками в Україні.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2019 г.
Порошенко уверен, что суд докажет его правоту и "ни у кого больше не будет желания использовать средства массовой информации для дестабилизации ситуации в нашей стране".
"Мною подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск, и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - добавил он.
Напомним:
- Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
- Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
- Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.