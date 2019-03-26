Порошенко рассказал, почему будет судиться с телеканалом "1+1"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его иск против телеканала "1+1" является "элементом защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я подал иск против канала и это элемент защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха, который сидит за рубежом и считает, что будет управлять марионетками в Украине", - подчеркнул президент.

Я ніколи не судився з журналістами і зараз не збираюся цього робити. Я подав позов проти каналу і це є елемент захисту нашої країни від зазіхань олігарха втікача, який сидить за кордоном і вважає, що буде керувати маріонетками в Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 марта 2019 г.

Порошенко уверен, что суд докажет его правоту и "ни у кого больше не будет желания использовать средства массовой информации для дестабилизации ситуации в нашей стране".

"Мною подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск, и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - добавил он.

Напомним: