Порошенко рассказал, почему будет судиться с телеканалом "1+1"

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Среда, 27 марта 2019, 00:34

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его иск против телеканала "1+1" является "элементом защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха".

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я никогда не судился с журналистами и сейчас не собираюсь этого делать. Я подал иск против канала и это элемент защиты нашей страны от посягательств беглого олигарха, который сидит за рубежом и считает, что будет управлять марионетками в Украине", - подчеркнул президент.

Порошенко уверен, что суд докажет его правоту и "ни у кого больше не будет желания использовать средства массовой информации для дестабилизации ситуации в нашей стране".

"Мною подписан соответствующий договор, будет зарегистрирован соответствующий иск, и это будет сделано для защиты интересов нашего государства", - добавил он.

Напомним:

  • Президент Петр Порошенко подает в суд на телеканал олигарха Игоря Коломойского "1+1" из-за "черного пиара" против него.
  • Накануне на телеканале Коломойского вышла телепередача. В ней беглый нардеп Александр Онищенко, подозреваемый в особо тяжелых экономических преступлениях, заявлял, что располагает доказательствами причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытки перекупить телеканал "112-Украина", финансовых сделок и якобы высоких доходов президента от ведения бизнеса в РФ.
  • Кроме того, в телепередаче утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • На телеканале олигарха Игоря Коломойского "1+1" заявили, что распространенные ими утверждения о Петре Порошенко подкреплены доказательной базой и свидетелями и отметили давление из-за иска президента против телеканала.

Украинская правда

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Темы: Порошенко СМИ суд Коломойский


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