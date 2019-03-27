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Экс-кандидат, который поддержал Гриценко, потратил на телерекламу больше чем зарабатывает

Среда, 27 марта 2019, 10:31

Экс-кандидат в президенты, который снялся с выборов в пользу Анатолия Гриценко, Дмитрий Добродомов потратил на телерекламу в 2018-2019 годах несколько десятков миллионов.

Об этом 27 марта сообщает общественное движение ЧЕСНО.

Отмечается, что в финансовых отчетах партии Добродомова "Народный контроль" расходы на все виды деятельности 2018 года составили всего 51,6 тысячи гривен.

При этом лидер политсилы активно рекламировался на телевидении еще с прошлого года.

В видеоролике, который, в частности, транслировал телеканал "Интер", присутствует логотип партии "Народный контроль", но в финотчете нет информации о расходах.

В общем, за 2018 год пять национальных телеканалов транслировали более 700 роликов с участием Добродомова.

Опираясь на расценки телеканалов на политрекламу, в ЧЕСНО утверждают, что коммерческая стоимость такой рекламы превышает 17 млн гривен.

В январе-феврале 2019 года телеканалы транслировали ролики Добродомова 333 раза. Стоимость такого количества роликов, согласно расценкам каналов, составляет чуть более 5 млн грн.

 

Движение несколько недель назад обратилось к Добродомову с просьбой прокомментировать происхождения средств на его телерекламу.

"Политик попросил прислать ему вопросы в бумажном виде, однако ответа на свой запрос к моменту опубликования этого материала мы так и не получили (письмо в приемной Добродомова получили в четверг, 14 марта). Наши сообщение в соцсетях нардеп читает, но не реагирует на них", - сообщили в ЧЕСНО.

Отмечается, что денежные активы Добродомова в 2017 году составили чуть более 1 млн грн и 13 тысяч евро и этих средств не хватает на оплату на рекламу экс-кандидата.

В движении также сообщают, что в марте 2018 соратники Добродомова стали совладельцами киевского телеканала "RTI".

"После этого у нардепа появилась там авторская программа "Мы сможем!" это единственная передача канала, которая имела наружную рекламу. Впоследствии название программы дословно или в ее вариациях партия "Народный контроль" и сам Добродомов начали использовать на своих мероприятиях и в политической рекламе, в том числе и в роликах во время избирательной кампании", - пишут в ЧЕСНО.

Материал общественное движение подготовил при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках проекта "Мониторинг и верификация расходов партий на политическую рекламу на телевидении".

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Напомним:

  • 7 марта кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов решил отказаться баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко.
  • Также в пользу Гриценко снялся с выборов президента лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, кандидат от "Силы людей" Дмитрий Гнап.
  • Дмитрий Добродомов, 1977 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, член партии "Гражданское движение "Народный контроль", субъект выдвижения – "Общественное движение "Народный контроль".

Темы: виборывыборы президента 2019Гриценко
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