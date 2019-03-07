Еще один кандидат снялся в пользу Гриценко

Кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил в Центральной избирательной комиссии 7 марта.

"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2 тур", - сказал Добродомов.

Перед этим он написал в Facebook, что "принял для себя важное решение", которое озвучит в ЦИК.

Фото с Facebook добродомова

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Напомним: