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Еще один кандидат снялся в пользу Гриценко

Четверг, 7 марта 2019, 16:04

Кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко.

Об этом он сообщил в Центральной избирательной комиссии 7 марта.

"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2 тур", - сказал Добродомов.

Перед этим он написал в Facebook, что "принял для себя важное решение", которое озвучит в ЦИК. 

 
Фото с Facebook добродомова 

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Напомним:

  • Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
  • 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапас президентских выборов 2019 года. Гнап заявлял, что готов сняться в пользу Гриценко.
  • ЦИК также отменил регистрацию кандидатом в президенты замкомандующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
  • 7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снялся в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Кандидатами на выборах президента ЦИК зарегистрировала 44 человека.
  • 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов.
  • 8 марта ЦИК должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Гриценковыборы президента 2019
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