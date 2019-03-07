Еще один кандидат снялся в пользу Гриценко
Четверг, 7 марта 2019, 16:04
Кандидат в президенты, нардеп Дмитрий Добродомов отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу Анатолия Гриценко.
Об этом он сообщил в Центральной избирательной комиссии 7 марта.
"Убежден, что Анатолий Гриценко выйдет во 2 тур", - сказал Добродомов.
Перед этим он написал в Facebook, что "принял для себя важное решение", которое озвучит в ЦИК.
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Напомним:
- Ранее ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
- 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапас президентских выборов 2019 года. Гнап заявлял, что готов сняться в пользу Гриценко.
- ЦИК также отменил регистрацию кандидатом в президенты замкомандующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
- 7 марта кандидат в президенты Евгений Мураев снялся в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
- Выборы президента состоятся 31 марта.
- Кандидатами на выборах президента ЦИК зарегистрировала 44 человека.
- 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов.
- 8 марта ЦИК должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.
Ирина Балачук, УП