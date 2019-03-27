Порошенко подкупает избирателей увеличенной в десятки раз помощью – СМИ

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Среда, 27 марта 2019, 12:11

В местных бюджетах на 2019 года в нескольких регионах Украины резко увеличились суммы на адресную помощь населению, которая используется как подкуп избирателей.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

"В начале февраля 2019 года Днепровский городской совет выделил дополнительные 140 млн гривен на оказание адресной материальной помощи жителям города, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. В местном бюджете эти средства были сняты с ремонта школы, больницы и стадиона", – говорится в материале.

 

По сравнению с прошлыми годами, сумма на материальную помощь выросла почти в десять раз.

При этом порядок ее выдачи максимально упростили – для получения помощи стало достаточно лишь написать заявление и подать копии паспорта и идентификационного кода. После того, как за деньгами начали собираться огромные очереди желающих, местный совет все же вернул старый порядок и начал просили подтверждающие документы.

"Но, по данным активистов, бюджетникам все еще продолжают давать ее по упрощенной процедуре. Для этого их просят заполнять заявления "задним числом", – говорят расследователи.

Аналогичные очереди в начале года были зафиксированы и в Одесской области, где также раздавали по 1000 гривен по упрощенной процедуре.

 

Одесский областной совет накинул на материальную помощь населению дополнительные 90 млн гривен. По сравнению с прошлыми годами, сумма вновь увеличилась в десять раз. Раздавать эти деньги планируется пенсионерам с пенсией до 2,5 тысяч гривен.

Кроме того, бюджет на помощь увеличили в 2,5 раза в Херсоне, в пять раз – в Киеве. Около 9 миллионов заложили в этом году в городе Василькове Киевской области.

 

"Для сравнения, 9 млн в маленьком городке – это на 30% больше, чем заложено в областном центре Полтаве. Этих денег достаточно, чтобы раздать по 1000 гривен каждому четвертому васильковцу", – отмечают журналисты.

 

В Василькове полиция расследует дело по факту подкупа избирателей через помощь.

Журналисты пообщались с жителями города, которые получали деньги. Некоторые из них рассказали, что о такой возможности узнали во время предвыборных соцопросов.

Кроме того, в списках на помощь присутствуют материально достаточно обеспеченные люди.

"В начале марта, когда деньги начали приходить, мы снова пообщались с людьми по телефону от имени представителей горисполкома. На вопрос, за кого они будут голосовать на выборах, большинство отвечали фразой "Как и договаривались", что может свидетельствовать о подкупе. Один житель Василькова озвучил также имя конкретного кандидата – за Петра Порошенко", – говорится в расследовании.

 

С комментарием относительно подкупа избирателей за бюджетные средства журналисты обращались в Администрацию президента, там свою причастность отрицают.

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Напомним:

  • Глава МВС Арсен Аваков заявил, что заместитель начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
  • Также Аваков говорил, что Березенко является фигурантом уголовных производств по заявлениям минимум двух кандидатов в президенты.
  • Журналисты обнаружили, что общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связаны Березенко.
  • 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".

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Темы: выборы президента 2019 Порошенко подкуп виборы


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