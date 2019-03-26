"Сетки" для подкупа избирателей связанные с окружением Порошенко – СМИ
Общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связанные с заместителем начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергеем Березенко и другим окружением президента.
Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.
Журналисты утверждают, что в январе 2019 года Украину охватили скандалы из-за сбора личных данных избирателей в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Порошенко.
Ответственность за опрос взяла на себя общественная организация "Институт развития и содействия демократии", которая возникла в декабре 2018 года.
"Сетка" - это пирамида финансово мотивированных агитаторов, которые сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе", - пояснили расследователи.
"Сетка", как технология подкупа избирателей, вошла в 2015 году, в связи с выборами в Верховную Раду Сергея Березенко, известного тесными связями с Порошенко.
Березенко избирался в ВР на чужом округе, его даже поймали на подкупе, задержав машину с его соцдоговорами с избирателями и 200 тысячами гривен, разложенными по конвертам.
По данным журналистов, ОО "Институт развития и содействия демократии" связана с Березенко.
Руководитель организации, Екатерина Поп, по информации издания, сотрудничала с политтехнологом Дмитрием Касьяновым, который руководил избирательным штабом Березенко в 2015 году.
"В 2019 году она работает с Березенко, как с заместителем начальника избирательного штаба Порошенко", - отмечают в сюжете.
ОО "Институт развития и содействия демократии" имеет двух учредителей - Иван Добровольский, недавно помощник нардепа от БПП Сергея Алексеева, и Юрий Гойда, у которого есть совместная компания - "Аутсорсинг групп "Муртады"- с Марком Адамовским.
Марк - племянник мультимиллионера Андрея Адамовского, ранее работавший в бизнесе с Александром Грановским - нардепом от БПП.
Марк Адамовский сообщил журналистам, что не имеет отношения к ОО Гойды и больше не работает вместе с ним, но на самом деле они до сих пор соучредители ООО "Аутсорсинг групп "Муртады".
Также Гойда и Добровольский в декабре 2018 года основали ГО - "Центр демократического общества", которая получила право стать официальным наблюдателем на выборах президента.
На фейсбук-странице организации нет никакой информации о ней.
"Юридический адрес ОО "Центр демократического общества"- ул. Олевская 3А, кабинет №3. На самом деле там небольшой семейный ресторан", - сообщили журналисты.
Кроме того журналисты напомнили о конфликте в Сумах, где штаб БПП проверяла полиция из-за сообщения о подкупе избирателей.
После этого прокуратура начала уголовное производство против полицейских за превышение власти и служебных полномочий.
Журналисты сообщают, что в Сумах спасать своих коллег от полиции приехал юрист ОО "Солидарность".
ОО "Солидарность" в июне 2018 года разместила рекламных бордов за президента на 400 тысяч гривен без пояснений об источниках финансирования.
Отмечается, что основатели этой организации, Андрей Воронков - бывший наблюдатель на выборах от нардепа Олеся Довгого и Сергей Матусов - помощник Руслана Сольвара, нардепа от БПП.
"Фактически по всей Украине действуют три мощных ОО с сотнями или даже тысячами агитаторов и непрозрачным финансированием. Эти организации тесно связаны с БПП и близкими к президенту депутатами", - заверили журналисты.
Ранее министр МВД Арсен Аваков в эфире национального телеканала показал схему подкупа избирателей. В ее центре был портрет Березенко.
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Напомним:
- 18 марта в МВС сообщили, что нардеп Сергей Березенко не пришел на допрос в Нацполицию по делу о подкупе избирателей.
- 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого ГБР уже не дважды вызвало на допрос.
- В пресс-службе Тимошенко заявили, что Нацполиция начала два уголовных производства по ее заявлениям – о подкупе избирателей в пользу кандидата Петра Порошенко и о манипуляции с реестром избирателей.
- Отмечалось, что команда Тимошенко якобы собрала все доказательства того, что Порошенко скупает голоса "через пирамиду по подкупу, которую возглавляет депутат его фракции Березенко".
- Глава МВС Арсен Аваков заявил, что Березенко фигурирует в уголовных производствах о нарушениях избирательного законодательства, где его называют "организатором схем".
- 23 февраля Березенко заявил, что ждет извинений от Авакова за "распространение недостоверной информации, которая унижает честь, достоинство и политическую репутацию".