"Сетки" для подкупа избирателей связанные с окружением Порошенко – СМИ

Общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей для подкупа, связанные с заместителем начальника избирательного штаба Петра Порошенко Сергеем Березенко и другим окружением президента.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Журналисты утверждают, что в январе 2019 года Украину охватили скандалы из-за сбора личных данных избирателей в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Порошенко.

Ответственность за опрос взяла на себя общественная организация "Институт развития и содействия демократии", которая возникла в декабре 2018 года.

"Сетка" - это пирамида финансово мотивированных агитаторов, которые сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе", - пояснили расследователи.

"Сетка", как технология подкупа избирателей, вошла в 2015 году, в связи с выборами в Верховную Раду Сергея Березенко, известного тесными связями с Порошенко.

Березенко избирался в ВР на чужом округе, его даже поймали на подкупе, задержав машину с его соцдоговорами с избирателями и 200 тысячами гривен, разложенными по конвертам.

По данным журналистов, ОО "Институт развития и содействия демократии" связана с Березенко.

Руководитель организации, Екатерина Поп, по информации издания, сотрудничала с политтехнологом Дмитрием Касьяновым, который руководил избирательным штабом Березенко в 2015 году.

"В 2019 году она работает с Березенко, как с заместителем начальника избирательного штаба Порошенко", - отмечают в сюжете.

ФОТО: BIHUS

ОО "Институт развития и содействия демократии" имеет двух учредителей - Иван Добровольский, недавно помощник нардепа от БПП Сергея Алексеева, и Юрий Гойда, у которого есть совместная компания - "Аутсорсинг групп "Муртады"- с Марком Адамовским.

Марк - племянник мультимиллионера Андрея Адамовского, ранее работавший в бизнесе с Александром Грановским - нардепом от БПП.

Марк Адамовский сообщил журналистам, что не имеет отношения к ОО Гойды и больше не работает вместе с ним, но на самом деле они до сих пор соучредители ООО "Аутсорсинг групп "Муртады".

Также Гойда и Добровольский в декабре 2018 года основали ГО - "Центр демократического общества", которая получила право стать официальным наблюдателем на выборах президента.

ФОТО: BIHUS

На фейсбук-странице организации нет никакой информации о ней.

"Юридический адрес ОО "Центр демократического общества"- ул. Олевская 3А, кабинет №3. На самом деле там небольшой семейный ресторан", - сообщили журналисты.

ФОТО: BIHUS

Кроме того журналисты напомнили о конфликте в Сумах, где штаб БПП проверяла полиция из-за сообщения о подкупе избирателей.

После этого прокуратура начала уголовное производство против полицейских за превышение власти и служебных полномочий.

Журналисты сообщают, что в Сумах спасать своих коллег от полиции приехал юрист ОО "Солидарность".

ОО "Солидарность" в июне 2018 года разместила рекламных бордов за президента на 400 тысяч гривен без пояснений об источниках финансирования.

Отмечается, что основатели этой организации, Андрей Воронков - бывший наблюдатель на выборах от нардепа Олеся Довгого и Сергей Матусов - помощник Руслана Сольвара, нардепа от БПП.

ФОТО: BIHUS

"Фактически по всей Украине действуют три мощных ОО с сотнями или даже тысячами агитаторов и непрозрачным финансированием. Эти организации тесно связаны с БПП и близкими к президенту депутатами", - заверили журналисты.

Ранее министр МВД Арсен Аваков в эфире национального телеканала показал схему подкупа избирателей. В ее центре был портрет Березенко.

"Сетка", которую показал Аваков

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