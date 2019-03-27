Аксенов о репрессиях в Крыму: Не уважаете законы РФ - ищете другое место для жизни
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что поддерживает действия российской ФСБ, МВД и Росгвардии, которые систематически проводят массовые обыски у крымских татар и призвал "бороться с экстремизмом" религиозных деятелей, СМИ, общественные и образовательные организации.
Об этом он написал в Facebook.
Аксенов поблагодарил российских силовиков "за профессиональную, системную работу" и заявил, что любые разговоры о репрессиях на полуострове, – "ложь и демагогия, попытка придать делу политический окрас".
По его словам, все, кто не уважает законы РФ, может искать себе место для жизни в любой другой точке мира и в оккупированном Крыму "таким персонажам ничего, кроме тюрьмы, не светит".
"Хочу подчеркнуть, что в борьбе с экстремизмом мало одних только усилий правоохранительных органов. Здесь необходима совместная работа органов власти всех уровней, религиозных деятелей, СМИ, общественных и образовательных организаций. Надо усилить эту работу", - сказал глава так называемого "правительства" оккупированного Крыма.
Напомним:
- 27 марта сообщалось, что в аннексированном Крыму российские силовики проводят по меньшей мере 25 обысков в домах крымскотатарских активистов.
- В оккупированном Крыму систематически арестовывают и проводят обыски в участников организации "Хизб ут-Тахрир".
- Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.
- Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими". В Украине эта организация не запрещена.
- Россия после того, как аннексировала Крым 2014 года, навязала запрет и на территории полуострова.