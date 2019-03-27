После массовых обысков в Крыму задержали уже 20 человек
После массовых обысков в аннексированном Крыму российские силовики задержали уже 20 крымских татар.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской ФСБ.
Журналист Антон Наумлюк сообщал о задержании 17 человек.
Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Остальным инкриминируют ч. 2 той же статьи – участие в террористической организации.
Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова.
Сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке.
У Бекирова обыск продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие жильцов дома.
Задержанных может быть больше, так как обысков было 25, еще и задержали двух человек, которые просто пришли поддержать своих друзей.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 11.25 в УФСБ забрали 16 крымских татар:
- Шабан Умеров
- Рустам Сейтхалилов
- Риза Изетов
- Фархад Базаров
- Джемиль Гафаров
- Сейран Муртаза
- Алим Керимов
- Тофик Абдулгазиев
- Билял Адилов
- Меджит Абдурахманов
- Аким Керимов
- Рустам Шейхалиев
- Сейтвели Сейтабдиев
- Яшар Муединов
- Изет Абдулаев
- Асан Яникова
По данным ТАСС, сотрудники ФСБ, МВД и Нацгвардии 27 марта провели спецоперацию и пресекли "деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
"Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", – заявили в ФСБ России.
По мнению спецслужбы, деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" напрвалена на свержение насильственным путем действующей власти.
"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", – заявили в ФСБ.
По ее утверждению, при задержании по местам жительства участников организации обнаружено и изъято "значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности".
Напомним:
- 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
- Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержатьобыскиваемых.
- Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".
- Украинские дипломаты обратились в Европейскому Союзу и Совету Европы из-за облавы ФСБ на крымских татар.