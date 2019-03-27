После массовых обысков в аннексированном Крыму российские силовики задержали уже 17 крымских татар.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facbeook.

Троим из задержанных – Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову – инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Остальным 14-м инкриминируют ч. 2 той же статьи – участие в террористической организации.

Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова. Сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке.

У Бекирова обыск продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие жильцов дома.

Задержанных может быть больше, так как обысков было 25, еще и задержали двух человек, которые просто пришли поддержать своих друзей.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 11.25 в УФСБ забрали 16 крымских татар: