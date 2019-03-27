После массовых обысков в Крыму задержали уже 17 человек
После массовых обысков в аннексированном Крыму российские силовики задержали уже 17 крымских татар.
Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facbeook.
Троим из задержанных – Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову – инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.
Остальным 14-м инкриминируют ч. 2 той же статьи – участие в террористической организации.
Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова. Сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке.
У Бекирова обыск продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие жильцов дома.
Задержанных может быть больше, так как обысков было 25, еще и задержали двух человек, которые просто пришли поддержать своих друзей.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 11.25 в УФСБ забрали 16 крымских татар:
- Шабан Умеров
- Рустам Сейтхалилов
- Риза Изетов
- Фархад Базаров
- Джемиль Гафаров
- Сейран Муртаза
- Алим Керимов
- Тофик Абдулгазиев
- Билял Адилов
- Меджит Абдурахманов
- Аким Керимов
- Рустам Шейхалиев
- Сейтвели Сейтабдиев
- Яшар Муединов
- Изет Абдулаев
- Асан Яникова
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