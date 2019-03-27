После массовых обысков в аннексированном Крыму российские силовики задержали уже 20 крымских татар.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской ФСБ.

Журналист Антон Наумлюк сообщал о задержании 17 человек.

Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Остальным инкриминируют ч. 2 той же статьи – участие в террористической организации.

Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова.

Сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке.

У Бекирова обыск продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие жильцов дома.

Задержанных может быть больше, так как обысков было 25, еще и задержали двух человек, которые просто пришли поддержать своих друзей.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 11.25 в УФСБ забрали 16 крымских татар:

Шабан Умеров Рустам Сейтхалилов Риза Изетов Фархад Базаров Джемиль Гафаров Сейран Муртаза Алим Керимов Тофик Абдулгазиев Билял Адилов Меджит Абдурахманов Аким Керимов Рустам Шейхалиев Сейтвели Сейтабдиев Яшар Муединов Изет Абдулаев Асан Яникова

По данным ТАСС, сотрудники ФСБ, МВД и Нацгвардии 27 марта провели спецоперацию и пресекли "деятельность структуры международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

"Задержаны 20 человек из числа ее главарей и рядовых участников", – заявили в ФСБ России.

По мнению спецслужбы, деятельность "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" напрвалена на свержение насильственным путем действующей власти.

"С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман", – заявили в ФСБ.

По ее утверждению, при задержании по местам жительства участников организации обнаружено и изъято "значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности".

Напомним: