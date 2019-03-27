После массовых обысков в Крыму задержали уже 17 человек

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Среда, 27 марта 2019, 13:05

После массовых обысков в аннексированном Крыму российские силовики задержали уже 17 крымских татар.

Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк в Facbeook.

Троим из задержанных – Ризе Изетову, Алиму Керимову и Фархаду Базарову – инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК РФ – организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

Остальным 14-м инкриминируют ч. 2 той же статьи – участие в террористической организации.

Четверых крымскотатарских активистов не было дома, когда сотрудники ФСБ пришли с обыском: Эдема Яячикова, Владлена Абдулкадырова, Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова. Сотрудники ФСБ ищут их, обходя каждый дом в поселке.

У Бекирова обыск продолжается, у Арифмеметова обыск провели в отсутствие жильцов дома.

Задержанных может быть больше, так  как обысков было 25, еще и задержали двух человек, которые просто пришли поддержать своих друзей.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, по состоянию на 11.25 в УФСБ забрали 16 крымских татар:

  1. Шабан Умеров
  2. Рустам Сейтхалилов
  3. Риза Изетов
  4. Фархад Базаров
  5. Джемиль Гафаров
  6. Сейран Муртаза
  7. Алим Керимов
  8. Тофик Абдулгазиев
  9. Билял Адилов
  10. Меджит Абдурахманов
  11. Аким Керимов
  12. Рустам Шейхалиев
  13. Сейтвели Сейтабдиев
  14. Яшар Муединов
  15. Изет Абдулаев
  16. Асан Яникова

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Темы: Крым ФСБ Росcия аннексия крымские татары


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