Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ проводит на оккупированном полуострове в среду.

Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – отметил он.

On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity,Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea:searches in 27 houses of Crimean Tatars;at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown&demand resolute response pic.twitter.com/z0pvg6z2j5