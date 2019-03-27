Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ проводит на оккупированном полуострове в среду.

Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – отметил он.

On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity,Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea:searches in 27 houses of Crimean Tatars;at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown&demand resolute response pic.twitter.com/z0pvg6z2j5 — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 27 березня 2019 р.

"Мы информируем европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуем решительной реакции", – заявил дипломат, цитирует "Европейская правда".

Кроме того, посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил генсеку и послам государств-членов Совета Европы об "очередной системной атаке" российских оккупантов на крымских татар в Крыму.

"Отметил, что речь идет о целенаправленной политике подавления. Призвал СЕ к действиям", – написал Кулеба в Twitter.

"Ожидаем не только очередного выражения обеспокоенности, но и конкретных шагов по защите прав крымских татар", – заявил он.

"Если эти шаги будут хоть на 50% такими же энергичными, как попытки некоторых сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, права людей в оккупированной зоне будут защищены", – добавил Кулеба.

Очікуємо не лише на чергове висловлення стурбованості, а на конкретні кроки із захисту прав кримських татар. Якщо ці кроки будуть хоча б на 50% такі ж енергійні, як спроби деяких сил в РЄ повернути Росію в ПАРЄ, права людей в окупованій зоні будуть захищені. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 27 березня 2019 р.

Напомним: