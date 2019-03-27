Украина обратилась к ЕС из-за облавы ФСБ на крымских татар

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Среда, 27 марта 2019, 12:37

Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ проводит на оккупированном полуострове в среду.

Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – отметил он.

"Мы информируем европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуем решительной реакции", – заявил дипломат, цитирует "Европейская правда".

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • Более десть человек задержаны, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.

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Темы: Крым ЕС аннексия Росcия дипломатические отношения


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