Украина обратилась к ЕС из-за облавы ФСБ на крымских татар
Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ проводит на оккупированном полуострове в среду.
Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter.
"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – отметил он.
On 5 anniversary of UNGA resolution on UA territ.integrity,Russian occupants committed biggest wave of human rights violations in Crimea:searches in 27 houses of Crimean Tatars;at least 10 people detained.We inform EU partners on RU appalling HR crackdown&demand resolute response pic.twitter.com/z0pvg6z2j5— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 27 березня 2019 р.
"Мы информируем европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуем решительной реакции", – заявил дипломат, цитирует "Европейская правда".
Напомним:
- 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
- Более десть человек задержаны, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
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