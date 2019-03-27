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Украина обратилась к ЕС и Совету Европы из-за облавы ФСБ на крымских татар

Среда, 27 марта 2019, 11:37

Украина обратилась к Европейскому Союзу в связи с обысками у крымскотатарских активистов, которые российская ФСБ проводит на оккупированном полуострове в среду.

Об этом посол Украины в ЕС Николай Точицкий сообщил в Twitter.

"В пятую годовщину принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины российские оккупанты совершили самую большую волну нарушений прав человека в Крыму: обыски в 27 домах крымских татар, не менее 10 задержанных", – отметил он.

"Мы информируем европейских партнеров об ужасном наступлении на права человека и требуем решительной реакции", – заявил дипломат, цитирует "Европейская правда".

Кроме того, посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил генсеку и послам государств-членов Совета Европы об "очередной системной атаке" российских оккупантов на крымских татар в Крыму.

"Отметил, что речь идет о целенаправленной политике подавления. Призвал СЕ к действиям", – написал Кулеба в Twitter.

"Ожидаем не только очередного выражения обеспокоенности, но и конкретных шагов по защите прав крымских татар", – заявил он.

"Если эти шаги будут хоть на 50% такими же энергичными, как попытки некоторых сил в СЕ вернуть Россию в ПАСЕ, права людей в оккупированной зоне будут защищены", – добавил Кулеба.

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

УП, дополнено

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Темы: КрымЕСаннексияРосcияЕвропа
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