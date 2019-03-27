У Зеленского обещают альтернативный подсчет голосов

Координатор "Зе!Команды" в регионах Александр Корниенко заявил, что штаб и команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готовит максимально оперативный параллельный подсчет голосов с использованием современных технологий.

Об этом он сказал в среду на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем проводить параллельный подсчет голосов и оперативно информировать о нем. Наша цель - максимально уменьшить время с того момента, как прозвучит цифра по результатам подсчета голосов на участке, которая озвучивается вслух, и до того момента, когда эти результаты узнает вся Украина", - заявил Корниенко.

"Сейчас это может быть примерно час, более часа, и что за это время происходит - никто не знает. Что-то может происходить на избирательном участке, на пути от участка в окружную комиссию", - добавил он.

Отмечается, что эксперт в сфере информационных технологий Александр Ольшанский рассказал о существующей системе, которая представляет собой базу данных, "заточенную" под геолокацию, куда собираются все источники открытых данных.

"Там есть данные о том, сколько в каждой школе учится, сколько в каждой больнице врачей, сколько пенсионеров на какой территории, сколько собрали налогов. Только источников данных 300 тысяч, все открытые реестры, райадминистрации", - сказал он.

По его словам в предоставленной "Зе!Команде" части этой системы в качестве "подложки" сделаны избирательные участки, каждый наблюдатель вводит свой логин и пароль, и далее может вводить явку избирателей, и максимально быстро ввести данные результатов подсчета голосов.

"Поскольку оно все геолоцированно, то мы точно знаем, где находится этот человек. То есть он не прислал нам данные, сидя дома, и точно понимаем, что он прислал данные из комиссии. Соответственно, можно считать любые корреляции чего-то с чем-то, например, явки избирателей с их голосами", - подчеркнул он.

Сообщается, что главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук отметил, что данная система будет помогать фокусировать внимание на тех участках и округах, где могут быть проблемы.

"Мы тренировали своих наблюдателей и юристов видеть аномальную явку, и заранее нам сообщать о таких фактах. Надеемся на огромное количество наблюдателей на участках, уже говорили о молодежи и смартфонах", - сказал он.

"По опыту, если есть достаточно внимания и контроля на участках, то удается превентивно избежать каких-то массовых фальсификаций. Также мы нацелены на то, что соберем 100% протоколов с мокрыми печатями", - добавил юрист.

В штабе Зеленского сообщили, что заполнили на 85% свою квоту по членам участковых избирательных комиссий, имеют 100% членов окружных комиссий и 100% доверенных лиц кандидата.

Сообщается, что ЦИК зарегистрировала от "Зе! Команды" 11 тыс. 921 официальных наблюдателей, что является вторым по численности среди общественных организаций.

Отмечается, что в штабе Зеленского рассчитывают, что их количество вырастет еще до 15 тысяч.

"Все эти люди являются волонтерами, впервые в истории Украины такое количество людей согласилось бесплатно наблюдать за выборами. Кроме того, 60% этих людей в возрасте до 30 лет. Это будет первая диджитализированная команда волонтеров-наблюдателей на выборах", - сказал координатор "Зе!Команды" Корниенко.

"То есть это будут люди, которые дружат со смартфоном, с интернетом, со стримом. Умеют и будут это все делать", - добавил он

Также сообщается, что в юридической команде Зеленского работают 300 профессиональных адвокатов, которые закреплены за всеми 199 избирательными округами.

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