Вилкула профинансировали сотрудники компаний Ахметова и Новинского

Предвыборную кампанию кандидата в президенты Александра Вилкула профинансировали работники предприятий олигархов Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО" со ссылкой на отчет, опубликованный на сайтах Центральной избирательной комиссии и Нацагентства по предупреждению коррупции.

Почти треть взносов дали жители Кривого Рога, городским головой которого является отец Александра Вилкула – Юрий Вилкул.

Избирательный фонд кандидата в размере 116,8 миллиона гривен профинансировали только физические и юридические лица, всего более 380 человек.

Активисты утверждают, что руководители предприятий Ахметова составляют двадцатку главных спонсоров – они перечисляли суммы в более 1,5 миллиона.

В частности, 1,6 миллиона Вилкул передал Владимир Коломиец, вероятно, директор по продажам "Запорожстали" Ахметова, который баллотировался в Запорожский облсовет от "Оппозиционного блока".

Такие же суммы пожертвовала еще два работника "Запорожстали": начальница финансового департамента Марина Гиря и начальник управления по подбору комплектования и развития персонала Сергей Койпыш.

Такой же взнос в избирательный фонд сделали Муса Магомедов, гендиректор "Авдеевского коксохимического завода" из корпорации "Метинвест" Ахметова, и Сергей Гоман – директор "Запорожогнеупор" из группы "СКМ".

Еще 1,15 миллиона пожертвовал так же связанный с предприятиями Ахметова Сергей Шовгеля. Человек с таким именем возглавляла Запорожскую ТЭЦ, входящую в энергетического холдинга "ДТЭК".

Среди доноров кампании Вилкула есть и бизнес-партнер Ахметова – нардеп Вадим Новинский, а также пресс-секретарь его "Смарт-Холдинга" Евгений Загорулько. Оба перевели кандидату по 1,65 млн грн.

Более 31,8 миллиона гривен дали Вилкулу 200 жителей Кривого Рога, мэром которого является отец кандидата.

Активисты отмечают, что взносы варьируются от 15 тысяч гривен до 1,15 миллиона.

"Из ТОП-20 вкладодателей из Кривого Рога 13 человек перевели по 495 тысяч гривен. Это в основном местные правоохранители, бизнесмены, профсоюзные деятели, коммунальщики", – говорится в материале.

Кампанию Вилкула финансировали также люди, которые пытались получить должности в правоохранительной системе

Еще два донора, которые перевели Вилкулу по 495 тысяч, Александр Лещина и Игорь Петровский, в 2014 году после регистрации в ЦИК отказались баллотироваться в нардепы от "Сильной Украины" Сергея Тигипко. Они оба тоже работают в компаниях, предоставляющих строительные и коммунальные услуги.

С этой сферой связаны и ФОПы-доноры кампании Вилкула Виталий Литвинов, Сергей Гутовський и директор предприятия Андрей Коваленко.

Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним: