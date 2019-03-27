Мороз передумал идти в президенты

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Среда, 27 марта 2019, 19:11

Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом в президенты.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", - заявляет Мороз.

По его словам, актив партии "считает нецелесообразным продолжать" участие Мороза в кампании.

"Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост gрезидента Украины", - написал он.

В то же время пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко рассказал в комментарии УП, что, несмотря на это заявление, имя Мороза все равно остается в бюллетене.

"Кандидат в президенты, официально зарегистрированный Центральной избирательной комиссией кандидатом в президенты Украины был вправе подать заявление о снятии с баллотирования до 24 часов 7 марта 2019 года. ЦИК не позднее, чем на следующий день, то есть 8 марта, должен был принять решение о снятии с баллотирования кандидата, который написал подобное заявление или такое заявление. Все остальное за пределами этого срока не влечет за собой никаких юридических последствий", - пояснил спикер ЦИК.

Он добавил, что по состоянию на 18 часов 27 марта ЦИК не получал никакого документа от Мороза по этому поводу.

Также Хивренко заметил, что в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента.

Согласно закону "О выборах президента Украины", печать о том, что кандидат выбыл, можно ставить в следующих случаях:

  • обращение кандидата на пост президента Украины в любое время после его регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования;
  • прекращение гражданства Украины кандидата;
  • выбытие кандидата на пост президента Украины за пределы Украины для постоянного проживания;
  • признание кандидата на пост президента Украины недееспособным;
  • смерть кандидата.

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Напомним, 

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов
  • 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
  • По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.
  • Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

Мария Думанская, УП

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Темы: Мороз выборы президента 2019 ЦИК


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