Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мороз передумал идти в президенты

Среда, 27 марта 2019, 18:11
Мороз передумал идти в президенты
politeka.net

Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом в президенты.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", - заявляет Мороз.

По его словам, актив партии "считает нецелесообразным продолжать" участие Мороза в кампании.

"Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост gрезидента Украины", - написал он.

В то же время пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко рассказал в комментарии УП, что, несмотря на это заявление, имя Мороза все равно остается в бюллетене.

"Кандидат в президенты, официально зарегистрированный Центральной избирательной комиссией кандидатом в президенты Украины был вправе подать заявление о снятии с баллотирования до 24 часов 7 марта 2019 года. ЦИК не позднее, чем на следующий день, то есть 8 марта, должен был принять решение о снятии с баллотирования кандидата, который написал подобное заявление или такое заявление. Все остальное за пределами этого срока не влечет за собой никаких юридических последствий", - пояснил спикер ЦИК.

Он добавил, что по состоянию на 18 часов 27 марта ЦИК не получал никакого документа от Мороза по этому поводу.

Также Хивренко заметил, что в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента.

Согласно закону "О выборах президента Украины", печать о том, что кандидат выбыл, можно ставить в следующих случаях:

  • обращение кандидата на пост президента Украины в любое время после его регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования;
  • прекращение гражданства Украины кандидата;
  • выбытие кандидата на пост президента Украины за пределы Украины для постоянного проживания;
  • признание кандидата на пост президента Украины недееспособным;
  • смерть кандидата.

Читайте также:

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним, 

  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов
  • 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
  • По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.
  • Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.

Мария Думанская, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Морозвыборы президента 2019ЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Мороз
Новости 27 марта: призывы Вакарчука, снятие Мороза
Новости дня: УПЦ МП не признает автокефальной церкви, пьяный СБУшник угнал авто
Мороз заявил, что готов в пятый раз идти в президенты
Последние новости
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
Все новости...
Реклама: