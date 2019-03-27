Мороз передумал идти в президенты
Александр Мороз заявил, что просит больше не считать его кандидатом в президенты.
Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.
"Политсовет партии, выдвинувшей мою кандидатуру на пост президента Украины, на своем заседании проанализировал ход избирательной кампании и сделал обоснованный вывод о подготовке небывалой бесцеремонной фальсификации выборов", - заявляет Мороз.
По его словам, актив партии "считает нецелесообразным продолжать" участие Мороза в кампании.
"Учитывая изложенное, прошу не считать с этого времени меня кандидатом на пост gрезидента Украины", - написал он.
В то же время пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко рассказал в комментарии УП, что, несмотря на это заявление, имя Мороза все равно остается в бюллетене.
"Кандидат в президенты, официально зарегистрированный Центральной избирательной комиссией кандидатом в президенты Украины был вправе подать заявление о снятии с баллотирования до 24 часов 7 марта 2019 года. ЦИК не позднее, чем на следующий день, то есть 8 марта, должен был принять решение о снятии с баллотирования кандидата, который написал подобное заявление или такое заявление. Все остальное за пределами этого срока не влечет за собой никаких юридических последствий", - пояснил спикер ЦИК.
Он добавил, что по состоянию на 18 часов 27 марта ЦИК не получал никакого документа от Мороза по этому поводу.
Также Хивренко заметил, что в бюллетене не будет указано никакой информации о том, что Мороз отказался от своей кандидатуры на пост президента.
Согласно закону "О выборах президента Украины", печать о том, что кандидат выбыл, можно ставить в следующих случаях:
- обращение кандидата на пост президента Украины в любое время после его регистрации, но не позднее чем за двадцать три дня до дня выборов и не позднее чем за тринадцать дней до дня повторного голосования, с письменным заявлением об отказе от баллотирования;
- прекращение гражданства Украины кандидата;
- выбытие кандидата на пост президента Украины за пределы Украины для постоянного проживания;
- признание кандидата на пост президента Украины недееспособным;
- смерть кандидата.
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Напомним,
- Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
- 16 марта кандидат в президенты на предстоящих выборах 2019 года, внефракционный нардеп и лидер партии "Основа" Сергей Тарута заявил об объединении с командой кандидата в президенты Юлии Тимошенко.
- По словам Таруты, его фамилия останется в бюллетене, но его команда будет работать на победу Тимошенко.
- Договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве.