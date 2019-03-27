Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко - опрос Разумкова
Во второй половине марта увеличился отрыв Петра Порошенко от его оппонентки Юлии Тимошенко, они занимают вторую и третью позицию в рейтинге соответственно, однако их опережает Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 21 по 26 марта.
Среди респондентов, которые уже определились, за кого голосовать, 24,8% готовы поддержать Зеленского. За Порошенко - 22,1% опрошенных и за Тимошенко - 14,8% респондентов, которые уже определились с выбором.
За Юрия Бойко намерены проголосовать 10,0% тех, кто придет на выборы и определился, за Анатолия Гриценко - 8,2%, за Олега Ляшко - 6,0%, за Александра Вилкула - 4,6%, за Игоря Смешко - 3,7%, за Руслана Кошулинского - 1,5%, за Александра Шевченко - 1,5%. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 1% голосов избирателей.
Читайте также: Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним:
- В совместном исследовании КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг сообщалось, что в первой половине марта кандидаты в президенты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко набирали почти равные рейтинги в соцопросе, а шоумен Владимир Зеленский опережал их.
- По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua