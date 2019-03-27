Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко - опрос Разумкова

Во второй половине марта увеличился отрыв Петра Порошенко от его оппонентки Юлии Тимошенко, они занимают вторую и третью позицию в рейтинге соответственно, однако их опережает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 21 по 26 марта.

Среди респондентов, которые уже определились, за кого голосовать, 24,8% готовы поддержать Зеленского. За Порошенко - 22,1% опрошенных и за Тимошенко - 14,8% респондентов, которые уже определились с выбором.

За Юрия Бойко намерены проголосовать 10,0% тех, кто придет на выборы и определился, за Анатолия Гриценко - 8,2%, за Олега Ляшко - 6,0%, за Александра Вилкула - 4,6%, за Игоря Смешко - 3,7%, за Руслана Кошулинского - 1,5%, за Александра Шевченко - 1,5%. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 1% голосов избирателей.

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Напомним: