Порошенко увеличивает отрыв от Тимошенко - опрос Разумкова

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Среда, 27 марта 2019, 20:10
BBC

Во второй половине марта увеличился отрыв Петра Порошенко от его оппонентки Юлии Тимошенко, они занимают вторую и третью позицию в рейтинге соответственно, однако их опережает Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 21 по 26 марта.

Среди респондентов, которые уже определились, за кого голосовать, 24,8% готовы поддержать Зеленского. За Порошенко - 22,1% опрошенных и за Тимошенко - 14,8% респондентов, которые уже определились с выбором.

За Юрия Бойко намерены проголосовать 10,0% тех, кто придет на выборы и определился, за Анатолия Гриценко - 8,2%, за Олега Ляшко - 6,0%, за Александра Вилкула - 4,6%, за Игоря Смешко - 3,7%, за Руслана Кошулинского - 1,5%, за Александра Шевченко - 1,5%. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 1% голосов избирателей.

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Напомним:

  • В совместном исследовании КМИС, Центра Разумкова и социологической группы Рейтинг сообщалось, что в первой половине марта кандидаты в президенты Петр Порошенко и Юлия Тимошенко набирали почти равные рейтинги в соцопросе, а шоумен Владимир Зеленский опережал их.
  • По данным исследования КМИС, проведенного 14-22 марта, лидером среди кандидатов в президенты является Зеленский, за которого готовы отдать свои голоса 32,1%. Порошенко и Тимошенко поддерживают 17,1% и 12,5% соответственно.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Зеленский Порошенко Тимошенко социология


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