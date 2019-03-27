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Суд в оккупированном Крыму арестовал пятерых крымских татар после обысков

Среда, 27 марта 2019, 21:30

В Киевском районном суде Симферополя в оккупированном Крыму арестовали до 15 мая пятерых крымских татар, которых задержали во время обысков ФСБ.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Сначала "суд" арестовал Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова до 15 мая 2019 года.

Позже аналогичные решения были вынесены Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархаду Базарову.

"Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года", - отметила Денисова.

Напомним:

  • 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
  • Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
  • Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".

Украинская правда
Темы: Крыманнексиясудкрымские татарыарест
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