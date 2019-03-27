Суд в оккупированном Крыму арестовал пятерых крымских татар после обысков

В Киевском районном суде Симферополя в оккупированном Крыму арестовали до 15 мая пятерых крымских татар, которых задержали во время обысков ФСБ.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Сначала "суд" арестовал Тофика Абдулгазиева и Рустема Сейтхалилова до 15 мая 2019 года.

Позже аналогичные решения были вынесены Акиму Бекирову, Сейтвели Сейтнабдиеву и Фархаду Базарову.

"Так называемый суд вынес решение содержания крымских татар под стражей до 15 мая 2019 года", - отметила Денисова.

Напомним: