Звезда "Сватов", которому отменили запрет на въезд в Украину, выступит в оккупированном Крыму

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что по данным керченского ДК "Корабел", Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужчины", который покажут в Керчи 8 апреля.

Сообщается, что также в спектакле задействованы российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.

По данным издания, о запланированных в Керчи гастролях актера также сообщается на сайте российского агентства "Санкт-Петербург Концерт".

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Напомним: