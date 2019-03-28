Звезда "Сватов", которому отменили запрет на въезд в Украину, выступит в оккупированном Крыму
Четверг, 28 марта 2019, 10:43
Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Отмечается, что по данным керченского ДК "Корабел", Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужчины", который покажут в Керчи 8 апреля.
Сообщается, что также в спектакле задействованы российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.
По данным издания, о запланированных в Керчи гастролях актера также сообщается на сайте российского агентства "Санкт-Петербург Концерт".
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Напомним:
- 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
- 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
- 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
- Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.