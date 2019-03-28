Звезда "Сватов", которому отменили запрет на въезд в Украину, выступит в оккупированном Крыму

1376 просмотров
Четверг, 28 марта 2019, 11:43

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что по данным керченского ДК "Корабел", Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужчины", который покажут в Керчи 8 апреля.

Сообщается, что также в спектакле задействованы российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова.

По данным издания, о запланированных в Керчи гастролях актера также сообщается на сайте российского агентства "Санкт-Петербург Концерт".

Читайте также: "Гарбуз от "кумовьев". Как и почему запретили сериал "Сваты"

Напомним:

  • 27 марта Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину актера Федора Добронравова и аннулировал запрет на ретрансляцию некоторых фильмов с его участием, в частности сериал "Сваты".
  • 29 ноября 2017 года Госкино отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны "Сватов".
  • 22 ноября 2017 года пресс-секретарь СБУ сообщила, что Служба безопасности приняла решение запретить въезд на 3 года российскому актеру Федору Добронравову. Он публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
  • Съемками телевизионного сериала "Сваты" занималась студия "Квартал 95". Один из основателей студии кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: телевидение Крым оккупация


powered by lun.ua
По теме
Популярные телеканалы поймали на нарушениях: агитируют за "своего" кандидата 27 марта 2019, 17:01
Суд отменил запрет на сериал "Сваты" 27 марта 2019, 13:34
Латвийское ТВ уволило сотрудника за трансляцию для Russia Today 26 марта 2019, 13:29
Все новости
Главные новости
Социологи показали последние рейтинги перед выборами
МАУ попала под проверку из–за новых правил перевозки багажа
Взрывы в Кропивницком: 4 травмированных, почти 20 авто сгорело
В Евросоюзе запретили одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Все новости
Кино

7 успешных и 5 провальных фильмов

Лайфхаки

Как побороть бессонницу

психология

14 признаков эмоционального насилия в отношениях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів