Обыски в Крыму: оккупанты задержали еще несколько человек
Троих активистов ОО "Крымская солидарность", в домах которых 27 марта силовики ФСБ в аннексированном Крыму проводили обыски, задержали в Ростове-на-Дону.
Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.
"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в городе Ростов-на-Дону", - утверждают в организации.
Сообщается, что задержали Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности".
Также был задержан Владлен Абдулкадыров, который занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.
Активистов не было в домах в аннексированном Крыму 27 марта, когда ФСБ проводила там обыски.
Журналист Антон Наумлюк в Facebook написал, что "остаётся неизвестным местонахождение Эдема Яячикова".
Напомним:
- 27 марта в аннексированном Крыму российские силовики провели не менее 25 обысков в домах крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
- Минимум 20 человек задержали, включая тех, кто пришел поддержать обыскиваемых.
- Лидер крымских татар, народный депутат Украины Рефат Чубаров заявил, что в Крыму "началась новая, еще более жестокая волна репрессий и гонений на крымских татар" и что она все больше напоминает "облавы сталинских чекистов 1930-50-х годов".