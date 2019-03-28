Обыски в Крыму: оккупанты задержали еще несколько человек

Троих активистов ОО "Крымская солидарность", в домах которых 27 марта силовики ФСБ в аннексированном Крыму проводили обыски, задержали в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.

"Только что следствие сообщило о задержании еще троих крымских татар, активистов, в городе Ростов-на-Дону", - утверждают в организации.

Сообщается, что задержали Османа Арифмеметова и Ремзи Бекирова - гражданские журналисты, стримеры "Крымской солидарности".

Также был задержан Владлен Абдулкадыров, который занимался организацией передач политзаключенным в СИЗО.

Активистов не было в домах в аннексированном Крыму 27 марта, когда ФСБ проводила там обыски.

Журналист Антон Наумлюк в Facebook написал, что "остаётся неизвестным местонахождение Эдема Яячикова".

Напомним: