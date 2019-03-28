ВBC извинилась за статью и заплатит Порошенко
Четверг, 28 марта 2019, 12:17
Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает BBC news Украины.
"Извинение касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встречу с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что эту информацию озвучили и в телевизионной программе BBC.
О какой сумме компенсации идет речь, издание не сообщает.
Напомним:
- 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
- В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за этого материала.
- В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
- В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
- В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровенной ложью и потребовали опровержения данной информации.