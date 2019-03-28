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ВBC извинилась за статью и заплатит Порошенко

Четверг, 28 марта 2019, 12:17
ВBC извинилась за статью и заплатит Порошенко

Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает BBC news Украины.

"Извинение касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встречу с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эту ​​информацию озвучили и в телевизионной программе BBC.

О какой сумме компенсации идет речь, издание не сообщает.  

Напомним:

  • 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за этого материала.
  • В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
  • В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
  • В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровенной ложью и потребовали опровержения данной информации.

Темы: ПорошенкоСМИсуд
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