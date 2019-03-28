ВBC извинилась за статью и заплатит Порошенко

Британская телерадиовещательная корпорация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко за материал о том, что сторона Порошенко платила за его встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает BBC news Украины.

"Извинение касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встречу с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эту ​​информацию озвучили и в телевизионной программе BBC.

О какой сумме компенсации идет речь, издание не сообщает.

Напомним: