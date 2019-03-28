Фигуранты оборонного скандала говорят, что создали электромагнитное оружие

Предприятие "Спецтехноэкспорт", служащих которого считают причастными к растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия, сообщило, что способствовало созданию в Украине электромагнитного оружия.

Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что оружие предназначено для "поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных".

"Учитывая высокую наукоемкость и значительные финансовые затраты "Спецтехноэкспорт", входящий в состав ГК "Укроборонпром", в 2014-2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку и заключил соглашение с оборонной компанией из Индии", - уверяют на предприятии.

В ведомстве утверждают, что оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры или создает препятствия ее функционированию.

Директор "Спецтехноэкспорта" Владислав Бельбас, который недавно вышел под залог из Лукьяновского СИЗО, заявил, что "благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, работающих над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия".

Такое оружие способно вывести из строя технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами, но не вредит людям.

Оружие могут применять против командных и административных центров противника, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны.

Сообщается, что в феврале 2019 года "Спецтехноэкспорт" уже осуществил поставку в Индию первой партии оружия.

"Оборонные предприятия Украины готовы развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии", - сообщили в компании.

Также "Спецтехноэкспорт" заявил, что около 10% своего ежегодного дохода предприятие получает от "реализации научно-исследовательских проектов".

"В 2018 году предприятие выполнило внешнеэкономические контракты общей стоимостью 152,6 млн долларов", - заявили на предприятии.

В прошлом году, по информации компании, они заключили 148 новых оборонных контрактов на 282,5 млн долларов.

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