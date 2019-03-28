Под Херсонской ОГА и облсоветом разлили кровь

Активисты запустили салюты и разлили кровь под Херсонской ОГА и облсоветом с требованием расследовать причастность к убийству активистки Екатерины Гандзюк главы Херсонской Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука, временно отстраненного от должности.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

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Также они требовали посадить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который сейчас проходит по делу как подозреваемый в заказе убийства, однако находится на свободе, куда вышел под залог в рамках меры пресечения.

Зажигая файеры и запустив салюты, активисты выкрикивали "Убийцы должны сесть!". Параллельно они разрисовали фасад здания надписями "Администрация убийц", "Мангер, Гордеев, Рищук – убийцы".

"Мы здесь для того, чтобы родители не хоронили своих детей, если они общественно активные", – заявил во время акции отец убитой активистки Виктор Гандзюк.

Друг Екатерины Гандзюк адвокат Маси Найем в свою очередь возмутился реакции Генпрокуратуры на обнародованное 27 марта видео со словами одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк Алексея Левина, где он говорит о просьбе от Евгения Рищука "как-то наказать" активистку.

"Это видео показывает, что скорее всего Рищук является одним из заказчиков преступления. Генпрокуратура говорит, что это видео не содержит доказательной базы. Но если было бы желание расследовать это убийство, это видео могло лечь в основу для подозрения или хотя бы для допроса Рищука. Но для следствия это - не доказательства. что только свидетельствует о том, что система не желает эффективно расследовать преступление", – заявил Найем.

Подруга Гандзюк Марина Громых добавила, что к этой акции под Херсонской ОГА, как и посещению в этот день домов Мангера и Рищука, их заставил прибегнуть предыдущий опыт - когда "все подвижки в деле происходят только после очередных пинков активистов".

Вечером 28-го марта в Херсоне также состоялась презентация фильма-расследования "Системное убийство", где авторы указывают на вероятную причастность к нападению на Гандзюк руководителей Херсонщины - Андрея Гордеева, Евгения Рищука и Владислава Мангера.