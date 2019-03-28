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Убийство Гандзюк: в Херсоне забросали петардами дом Рищука

Четверг, 28 марта 2019, 14:14
Убийство Гандзюк: в Херсоне забросали петардами дом Рищука
Марьяна Пьецух

28 марта в Херсоне активисты в поддержку инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" забросали петардами частный дом заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Украинской правды".

 
Активисты использовали кровь животного происхождения
Марьяна Пьецух

Также они разрисовали ворота и асфальт возле дома надписями "Здесь живет убийца".

 

Акция сопровождалась криками "Убийца должен сесть".

Подобные действия активисты совершили возле дома, где живет председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

 

В пятницу в Херсоне должна состояться презентация фильма-расследования "Слидство.инфо" об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Также активисты почтили память Гандзюк, посетив ее могилу. С ними был отец убитой.

 

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 4 ноября умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" обвиняют в причастности к убийству херсонской активистки нескольких чиновников Херсонщины.
  • Среди них председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев, его заместитель Евгений Рищук и председатель областного совета Владислав Мангер. Чиновники причастность отрицают.
  • В совершении нападения на Гандзюк обоснованно подозревают 5 человек: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Никиту Грабчука и Сергея Торбина.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии взяли его под стражу с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу.
  • Генпрокурор заявлял, что у следствия нет доказательств о причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк, но инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требовали от президента уволить его.
  • Следствие проверяло на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк
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