Убийство Гандзюк: в Херсоне забросали петардами дом Рищука
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Четверг, 28 марта 2019, 15:14
28 марта в Херсоне активисты в поддержку инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" забросали петардами частный дом заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.
Об этом сообщает с места событий корреспондент "Украинской правды".
Также они разрисовали ворота и асфальт возле дома надписями "Здесь живет убийца".
Акция сопровождалась криками "Убийца должен сесть".
Подобные действия активисты совершили возле дома, где живет председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
В пятницу в Херсоне должна состояться презентация фильма-расследования "Слидство.инфо" об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Украинская правда
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