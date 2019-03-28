Убийство Гандзюк: в Херсоне забросали петардами дом Рищука

28 марта в Херсоне активисты в поддержку инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" забросали петардами частный дом заместителя председателя Херсонской ОГА Евгения Рищука.

Об этом сообщает с места событий корреспондент "Украинской правды".

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Также они разрисовали ворота и асфальт возле дома надписями "Здесь живет убийца".

Акция сопровождалась криками "Убийца должен сесть".

Подобные действия активисты совершили возле дома, где живет председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.

В пятницу в Херсоне должна состояться презентация фильма-расследования "Слидство.инфо" об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.