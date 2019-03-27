ГПУ: Видео о "наказать Гандзюк" – это попытка защитить Мангера

Генпрокуратура рассматривает новое видео, связанное с именем Екатерины Гандзюк, исключительно как способ защиты головы Херсонской райсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Видео Алексея Левина, которое недавно появилось в сети Интернет, рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: Левина и Владислава Мангера, адвокаты которого организовали это интервью. Тем более, что оно появилось в Украине именно в дни рассмотрения в Шевченковском райсуде изменения меры пресечения в отношении Мангера, где прокуратура, как известно, настаивает на безальтернативном аресте", - написал он.

Лысенко отметил, что "никакого доказательного значения это интервью лица, скрывающегося от следствия, к сожалению, не имеет".

Представитель ГПУ также добавил, что в последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления.

"Следствие рассматривает рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость", - написал Лысенко.

Он отметил, что фамилий и сути полученных показаний разглашать сейчас не может.

"Могу лишь с уверенностью сказать: как только эти доказательства будут достаточными для предъявления подозрения и избрания меры пресечения, все необходимые процессуальные действия органами прокуратуры будут сделаны. Независимо от политических процессов в Украине", - подытожил представитель ГПУ.

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