ГПУ: Видео о "наказать Гандзюк" – это попытка защитить Мангера

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Среда, 27 марта 2019, 16:49

Генпрокуратура рассматривает новое видео, связанное с именем Екатерины Гандзюк, исключительно как способ защиты головы Херсонской райсовета Владислава Мангера.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.

"Видео Алексея Левина, которое недавно появилось в сети Интернет, рассматривается исключительно как способ защиты подозреваемых в убийстве: Левина и Владислава Мангера, адвокаты которого организовали это интервью. Тем более, что оно появилось в Украине именно в дни рассмотрения в Шевченковском райсуде изменения меры пресечения в отношении Мангера, где прокуратура, как известно, настаивает на безальтернативном аресте", - написал он.

Лысенко отметил, что "никакого доказательного значения это интервью лица, скрывающегося от следствия, к сожалению, не имеет".

Представитель ГПУ также добавил, что в последнее время следствие получило дополнительные доказательства, которые могут привести к расширению круга подозреваемых в заказе и организации преступления.

"Следствие рассматривает рабочие версии, которые не выносятся в публичную плоскость", - написал Лысенко.

Он отметил, что фамилий и сути полученных показаний разглашать сейчас не может.

"Могу лишь с уверенностью сказать: как только эти доказательства будут достаточными для предъявления подозрения и избрания меры пресечения, все необходимые процессуальные действия органами прокуратуры будут сделаны. Независимо от политических процессов в Украине", - подытожил представитель ГПУ.

Напомним:

  • Ранее СМИ опубликовали видео, на котором подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексей Левин заявляет, что заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук якобы просил "как-то наказать" активистку и обещал заплатить за это.  
  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В ноябре 2018 года Игоря Павловского арестовали без альтернативы залога.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организациинападения на Гандзюк Алексею Левину (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии взяли его под стражу с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
  • Генпрокурор заявлял, что у следствия нет доказательств о причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк, но инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требовали от президента уволить его.
  • Следствие проверяло на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Украинская правда

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Темы: Генпрокуратура нападение на Гандзюк убийство


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