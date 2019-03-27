Чиновник из Херсонской ОГА просил "как-то наказать Гандзюк"

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина "как-то наказать" активистку и обещал заплатить за это.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на видео разговора Левина с другим человеком, которое есть распоряжении проекта.

"Ко мне однажды, если честно так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба. Это было в конном клубе, я там отдыхал. Он приехал и говорит: "Мне посоветовали к тебе обратиться. У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать – облить фекалиями или еще что-то. Я готов за это хорошо заплатить", - рассказывает Левин собеседнику на видео.

По словам Левина, он на это ответил, что этой темой не занимается и спросил, какой интерес Рищука в этом.

"Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос"", - пересказал Левин слова Рищука.

Вместе с тем во время этого разговора Левин также сказал, что не думает, что Рищук причастен к обливанию кислотой.

"Я не думаю, что он к кислоте был при делах. На такое не каждый пойдет. Но то, что она ему мешала, то это сто процентов", - сказал Левин.

Сам Рищук заявляет, что не знаком с Левиным (прежняя фамилия Москаленко) и такой встречи не было.

Конный клуб, о котором говорит Левин, это, вероятно, клуб "Гран При", расположенный в Олешковском районе вблизи Херсона. Им действительно владеет Евгений Рищук.

Напомним: