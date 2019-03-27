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Чиновник из Херсонской ОГА просил "как-то наказать Гандзюк"

Среда, 27 марта 2019, 10:59
Чиновник из Херсонской ОГА просил как-то наказать Гандзюк

Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина "как-то наказать" активистку и обещал заплатить за это.

Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на видео разговора Левина с другим человеком, которое есть распоряжении проекта.

"Ко мне однажды, если честно так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба. Это было в конном клубе, я там отдыхал. Он приехал и говорит: "Мне посоветовали к тебе обратиться. У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать – облить фекалиями или еще что-то. Я готов за это хорошо заплатить", - рассказывает Левин собеседнику на видео. 

По словам Левина, он на это ответил, что этой темой не занимается и спросил, какой интерес Рищука в этом.

"Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос"", - пересказал Левин слова Рищука.

Вместе с тем во время этого разговора Левин также сказал, что не думает, что Рищук причастен к обливанию кислотой.

"Я не думаю, что он к кислоте был при делах. На такое не каждый пойдет. Но то, что она ему мешала, то это сто процентов", - сказал Левин.

Сам Рищук заявляет, что не знаком с Левиным (прежняя фамилия Москаленко) и такой встречи не было.

Конный клуб, о котором говорит Левин, это, вероятно, клуб "Гран При", расположенный в Олешковском районе вблизи Херсона. Им действительно владеет Евгений Рищук.

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В ноябре 2018 года Игоря Павловского арестовали без альтернативы залога.
  • 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левину (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
  • Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии взяли его под стражу с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
  • Генпрокурор заявлял, что у следствия нет доказательств о причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк, но инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требовали от президента уволить его.
  • Следствие проверяло на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.

Темы: нападение на ГандзюкубийствоХерсонская область
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