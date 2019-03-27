Чиновник из Херсонской ОГА просил "как-то наказать Гандзюк"
Заместитель главы Херсонской облгосадминистрации Евгений Рищук просил подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина "как-то наказать" активистку и обещал заплатить за это.
Об этом сообщает "Слидство.Инфо" со ссылкой на видео разговора Левина с другим человеком, которое есть распоряжении проекта.
"Ко мне однажды, если честно так, между нами, обратился Рищук. Это владелец конного клуба. Это было в конном клубе, я там отдыхал. Он приехал и говорит: "Мне посоветовали к тебе обратиться. У меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать – облить фекалиями или еще что-то. Я готов за это хорошо заплатить", - рассказывает Левин собеседнику на видео.
По словам Левина, он на это ответил, что этой темой не занимается и спросил, какой интерес Рищука в этом.
"Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос"", - пересказал Левин слова Рищука.
Вместе с тем во время этого разговора Левин также сказал, что не думает, что Рищук причастен к обливанию кислотой.
"Я не думаю, что он к кислоте был при делах. На такое не каждый пойдет. Но то, что она ему мешала, то это сто процентов", - сказал Левин.
Сам Рищук заявляет, что не знаком с Левиным (прежняя фамилия Москаленко) и такой встречи не было.
Конный клуб, о котором говорит Левин, это, вероятно, клуб "Гран При", расположенный в Олешковском районе вблизи Херсона. Им действительно владеет Евгений Рищук.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В ноябре 2018 года Игоря Павловского арестовали без альтернативы залога.
- 4 декабря 2018 года правоохранители объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк Алексею Левину (Москалу), которого связывают с местными властями. Левина объявили в розыск, он скрывается в Доминикане.
- Отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери сотрудничал с уже экс-партийцем "Батькивщины" Владиславом Мангером и партийцем БПП Андреем Гордеевым.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк и впоследствии взяли его под стражу с правом внесения залога. Его адвокат внес залог и Мангер вышел на свободу, и вернулся на работу в облсовет.
- Генпрокурор заявлял, что у следствия нет доказательств о причастности главы Херсонской областной госадминистрации Андрея Гордеева к убийству Гандзюк, но инициаторы сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" требовали от президента уволить его.
- Следствие проверяло на причастность к нападению заместителя Гордеева Евгения Рищука.