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Гриценко рассказал о возможном объединении 7 партий перед выборами в Раду

Пятница, 29 марта 2019, 12:16
Гриценко рассказал о возможном объединении 7 партий перед выборами в Раду

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко не исключает, что семь партий и политических сил, которые объединились и поддержали его на президентских выборах, могут объединиться в одну партию перед парламентскими выборами.

Об этом он в четверг рассказал в программе "Право на власть".

По его словам, как только завершится избирательный процесс, представители всех семи партий, которые его поддержали или снялись в его пользу, соберутся, чтобы решить, как можно дальше сотрудничать.

"Я предполагаю, что часть из тех сил, которые ближе и сейчас мы работаем в формате штаба, могут объединиться в одну партию. Мы найдем правильный формат, который будет полезен для страны", - сказал он.

При этом кандидат в президенты подчеркнул, что когда лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов в его пользу, то это было искренне и ни о каких должностях и квотах заранее с ним не было договоренностей, однако они договорились, что в следующем парламенте партии "Гражданская позиция" и "Самопомощь" будут первыми силами, которые сформируют коалицию.

"Еще до того, как мы договорились, что Садовый снимется и поддержит меня, то за несколько месяцев или даже за год до того мы твердо договорились, что в следующем парламенте "Гражданская позиция" и "Самопомощь" это будут первые силы, которые подойдут формировать коалицию", - сказал Гриценко.

Кроме того, он отметил, что пока нет решения, каким путем они пойдут в парламент объединенные или нет, поскольку после президентских выборов необходимо будет изменить избирательное законодательство и существует еще много неопределенностей.

Относительно вопроса, будет ли он возглавлять это объединение, если оно будет создано, Гриценко ответил, что еще рано говорить "кто выше, кто ниже".

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Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко

Напомним:

  • 1 марта в пользу Анатолия Гриценко отказался от участия в выборах президента мэр Львова Андрей Садовый.
  • 23 марта Гриценко заявил, что в случае его победы на выборах 2019 года премьер-министром Украины станет Андрей Садовый.
  • Выборы президента состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов

Украинская правда
Темы: Гриценковыборы президента 2019СадовыйВерховная Радакоалиция
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