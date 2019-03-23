Выборы-2019: Гриценко назвал "своего" премьера

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года - новым премьером будет Андрей Садовый.

Об этом Гриценко сообщил вечером 23 марта на своей странице в Facebook.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый", - заявил кандидат.

"Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономку, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - добавил он.

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Напомним,