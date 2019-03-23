Выборы-2019: Гриценко назвал "своего" премьера
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае его победы на выборах 2019 года.
Об этом Гриценко сообщил вечером 23 марта на своей странице в Facebook.
"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый", - заявил кандидат.
"Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономку, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - добавил он.
Что надо знать избирателю об Анатолии Гриценко
Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры
Напомним,
- Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак, а на должность генпрокурора - Давида Сакварелидзе.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры города.
- 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
- 7 марта лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".
- Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua