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Выборы-2019: Гриценко назвал "своего" премьера

Суббота, 23 марта 2019, 18:55
Выборы-2019: Гриценко назвал своего премьера
фото - пресс-служба А.Гриценко

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко назвал имя будущего главы правительства в случае победы на выборах 2019 года -  новым премьером будет Андрей Садовый.

Об этом Гриценко сообщил вечером 23 марта на своей странице в Facebook.

"Меня часто спрашивали, кого на посту президента Украины я хотел бы видеть премьер-министром. Это Андрей Иванович Садовый", - заявил кандидат.

"Я уверен, этот человек сделает достойное дело. Теперь уже в общегосударственном масштабе. Он знает экономку, социальную сферу, знает, что "болит" у людей. У нас не будет конфликта между президентской и правительственной вертикалью. Мы получим большинство в парламенте", - добавил он.

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Напомним, 

  • Ранее Гриценко заявил, что в случае победы на выборах президента Украины он назначит на должность главы МИД Светлану Залищук, Минобороны возглавит Иван Апаршин, Нацбанк - Александр Савченко, СБУ - Виктор Трепак, а на должность генпрокурора - Давида Сакварелидзе
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться в мэры города.
  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • 7 марта лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко и глава партии "Самопомич" Андрей Садовый подписали соглашение, состоящее из одного пункта: "Быть честным".
  • Выборы президента Украины состоятся 31 марта, участие в них примут 39 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019Гриценко
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