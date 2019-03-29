Тимошенко через офшоры оплачивала услуги лоббистов США – CRP

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Пятница, 29 марта 2019, 15:24

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оплачивала через подставные компании и офшорные счета услуги по лоббированию американской "таинственной" структуры Aveiro LP.В.

Об этом говорится в исследовании Center for Responsive Politics.

На основании американского закона о регистрации иностранных агентов - FARA, стало известно, что Тимошенко - конечный "бенефициар операции по предоставлению иностранного влияния, финансируемого через сеть подставных компаний и оффшорных счетов".

Исследовательница Анна Массолия, которая подготовила материал, отметила, что разоблачение тайных операции против Тимошенко не помешали появлению других иностранных влияний и лоббистских кампаний, которые защищают ее интересы.

"Используя сложную сеть компаний с ограниченной ответственностью, оффшорных счетов, подставных корпораций и других секретных структур, иностранные агенты, которые утверждают, что действуют от имени Тимошенко, потратили более 2,3 млн долл. на операции влияния в Соединенных Штатах, даже не раскрывая, кто их финансирует", - говорится в исследовании CRP.

В частности, вашингтонская компания Wiley Rein подала в американский Минюст документы, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко является конечным бенефициаром по оплате услуг "таинственной" фирмы Aveiro LP.

Фирма якобы лоббировала интересы мужа Тимошенко Александра.

В то же время, в документах Wiley Rein говорится, что на самом деле работа Aveiro LP была направлена ​​на продвижение интересов Юлии Тимошенко и ее политической партии "Батькивщина".

Новые данные FARA указывают на то, что Уайли Рейн работал на мужа Тимошенко и занимался лоббистской деятельностью за рубежом, такой как встреча с членами Конгресса.

Утверждается, что Рейн признался в работе, в качестве иностранного агента, на Александра Тимошенко с 2011 до 2014 года, пока экс-премьера не освободили из тюрьмы в Украине.

В последующие годы Рейн не сообщал о лоббировании для Тимошенко.

Однако, как утверждают в исследовании, новые таинственные клиенты Рейна вызывают подозрения. В CRP считают, что эти клиенты могли стать прикрытием для Тимошенко.

Кроме того, фирма раскрыла, что ее услуги оплачивают через различные компании с ограниченной ответственностью и оффшорные компании с еще более сомнительными связями.

Также лоббистская фирма бывшего конгрессмена Боба Ливингстона - Livingston Group, подписала в 2018 году контракт с Innovative Technology and Business Consulting LLC. До этого компания ITBC LLC разорвала соглашение с Avenue Strategies и Two Paths LLC, которые связывают с Тимошенко.

Фирма Ливингстона начала лоббировать интересы Тимошенко и организовывать для нее встречи, хотя в документах о политике речи не шло.

Сама Тимошенко связь с лоббистскими организациями отрицает.

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Напомним:

  • В 2012 году американская юридическая компания "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom" составила отчет в пользу осужденного за государственную измену экс-президента Украины Виктора Януковича.
  • Юристы Skadden составили отчет по делу против Юлии Тимошенко. Американцы тогда якобы не нашли доказательств политической мотивации решения о ее заключении.
  • В марте прошлого года стало известно, что американская фирма "Two Paths LLС" в феврале 2018 года наняла пиар-компанию "Avenue Strategies Global LLC" представлять интересы Тимошенко.
  • Речь шла о выплате 390 тысяч долларов в 2018 году пиарщику Бари Беннетту, который также работал на президента США Дональда Трампа. 
  • Фамилия Тимошенко, как лица, которому оказывают лоббистские услуги, непосредственно не упоминалась в официальной отчетности пиар-компании, представленной в Департамент юстиции США.
  • Кроме того, сведения Департамента юстиции США подтверждают, что американская компания Innovative Technology and Business Consulting, наняла американских лоббистов The Livingstone Group LLC для организации в 2018 году встреч Тимошенко с американскими политиками в Вашингтоне.
  • Стоимость этих услуг составляет 50 тысяч долларов в месяц в период с июня 2018 года по июнь 2019 года. Общая сумма контракта - 600 тысяч долларов.
  • Эта компания также заказала услуги американской журналистки Naomi Decter Munson за 15 тысяч долларов в месяц с августа 2018 по август 2019 года обеспечить медиа-поддержку Тимошенко в США.
  • В то же время у Тимошенко в прошлом году заявляли, что она отказалась от сотрудничества с американской компанией.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко США виборы Украина


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