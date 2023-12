Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко оплачивала через подставные компании и офшорные счета услуги по лоббированию американской "таинственной" структуры Aveiro LP.В.

Об этом говорится в исследовании Center for Responsive Politics.

На основании американского закона о регистрации иностранных агентов - FARA, стало известно, что Тимошенко - конечный "бенефициар операции по предоставлению иностранного влияния, финансируемого через сеть подставных компаний и офшорных счетов".

Исследовательница Анна Массолия, которая подготовила материал, отметила, что разоблачение тайных операции против Тимошенко не помешали появлению других иностранных влияний и лоббистских кампаний, которые защищают ее интересы.

"Используя сложную сеть компаний с ограниченной ответственностью, оффшорных счетов, подставных корпораций и других секретных структур, иностранные агенты, которые утверждают, что действуют от имени Тимошенко, потратили более 2,3 млн долл. на операции влияния в Соединенных Штатах, даже не раскрывая, кто их финансирует", - говорится в исследовании CRP.

В частности, вашингтонская компания Wiley Rein подала в американский Минюст документы, которые свидетельствуют о том, что Тимошенко является конечным бенефициаром по оплате услуг "таинственной" фирмы Aveiro LP.

Фирма якобы лоббировала интересы мужа Тимошенко Александра.

В то же время, в документах Wiley Rein говорится, что на самом деле работа Aveiro LP была направлена ​​на продвижение интересов Юлии Тимошенко и ее политической партии "Батькивщина".

Новые данные FARA указывают на то, что Уайли Рейн работал на мужа Тимошенко и занимался лоббистской деятельностью за рубежом, такой как встреча с членами Конгресса.

Утверждается, что Рейн признался в работе, в качестве иностранного агента, на Александра Тимошенко с 2011 до 2014 года, пока экс-премьера не освободили из тюрьмы в Украине.

В последующие годы Рейн не сообщал о лоббировании для Тимошенко.

Однако, как утверждают в исследовании, новые таинственные клиенты Рейна вызывают подозрения. В CRP считают, что эти клиенты могли стать прикрытием для Тимошенко.

Кроме того, фирма раскрыла, что ее услуги оплачивают через различные компании с ограниченной ответственностью и оффшорные компании с еще более сомнительными связями.

NEW: FARA disclosures reveal Ukrainian politician targeted by disinformation campaigns tied to ex-Trump campaign chair Paul Manafort in offshoot of Mueller probe—Yulia Tymoshenko—as beneficiary of mystery shell company after years of foreign influence ops https://t.co/74WHJLHQhc pic.twitter.com/wzdoGrChpr