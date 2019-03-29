Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция разоблачила схему подкупа избирателей за "кандидата П"

Пятница, 29 марта 2019, 17:56
Полиция разоблачила схему подкупа избирателей за кандидата П

Национальная полиция заявляет, что зафиксировала "на горячем" подкуп избирателей в Черкассах представителями одного из кандидатов в президенты.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте 29 марта.

Отмечается, что наряд патрульной полиции, выехавший по вызову, обнаружил на улице Святотроицкой большое количество граждан в "живой" очереди возле одного из офисных помещений.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", – говорится в сообщении.

 
НАЦПОЛИЦИЯ

Полицейские обнаружили крупные суммы денежных средств, в основном номиналом по 500 гривен, а также документацию с персональными данными граждан.

 
НАЦПОЛИЦИЯ
 
НАЦПОЛИЦИЯ

В частности, сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4500 гривен.

Сообщается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изымаются вещественные доказательства, а также опрашиваются граждане, находившиеся в офисном помещении и около него.

В ближайшее время правоохранители обещают предоставить событию правовую квалификацию.

По данным полиции, на месте были обнаружены и изъяты деньги в сумме более 1,6 миллиона гривен и почти 12 000 долларов США.

В частности, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса.

В то же время ОО "Солидарность" в Черкасской области обнародовало заявление, в котором назвало события в Черкассах попытками провокации со стороны председателя областной партячейки ВО "Батькивщина" городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко накануне выборов президента.

Напомним:

  • Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
  • Генпрокурор Юрий Луценко в марте заявлял о разоблачении правоохранителями двух случаев с "черным налом" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019полиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: