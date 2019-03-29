Полиция разоблачила схему подкупа избирателей за "кандидата П"

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Пятница, 29 марта 2019, 18:56

Национальная полиция заявляет, что зафиксировала "на горячем" подкуп избирателей в Черкассах представителями одного из кандидатов в президенты.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте 29 марта.

Отмечается, что наряд патрульной полиции, выехавший по вызову, обнаружил на улице Святотроицкой большое количество граждан в "живой" очереди возле одного из офисных помещений.

"В здании, где, по предварительной информации, раздавали денежные средства - в обмен на обязательство отдать свой голос 31 марта за кандидата П., патрульные полицейские обнаружили оборудованное офисное помещение с компьютерной техникой и коробками денег на столах", – говорится в сообщении.

 
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Полицейские обнаружили крупные суммы денежных средств, в основном номиналом по 500 гривен, а также документацию с персональными данными граждан.

 
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В частности, сведения со списками граждан, напротив фамилии которых значились суммы денежных средств в эквиваленте от 2 до 4500 гривен.

Сообщается, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, изымаются вещественные доказательства, а также опрашиваются граждане, находившиеся в офисном помещении и около него.

В ближайшее время правоохранители обещают предоставить событию правовую квалификацию.

По данным полиции, на месте были обнаружены и изъяты деньги в сумме более 1,6 миллиона гривен и почти 12 000 долларов США.

В частности, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований информации об уголовном правонарушении, предусмотренном ст. 160 (Подкуп избирателей) Уголовного кодекса.

Напомним:

  • Штабы кандидатов в президенты лидеры "Батькивщины" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей.
  • Генпрокурор Юрий Луценко в марте заявлял о разоблачении правоохранителями двух случаев с "черным налом" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 полиция


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