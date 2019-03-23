Луценко заявил о новом разоблачении "черного нала" для "кандидата Ю"
Генпрокурор Юрий Луценко заявляет о разоблачении правоохранителями "черного нала" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".
Об этом он написал в субботу в Facebook.
"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз – Одесская область", - отметил он.
По данным издания "Думская", общая сумма изъятой "черной кассы" - 6 тыс. евро, 16 тыс. долларов и более 800 тыс. гривен.
Пресс-секретарь Луценко Ларина Сарган уточнила, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура Одесской области, Управление СБУ в области и полиция выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил.
Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодымского и Савранского.
"Черная" касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" в г. Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", - сообщила Сарган.
По ее словам, незаконную деятельность правоохранительные органы пресекли во время работы дельцов над распределением 1 миллиона 300 тысяч гривен на будущее вознаграждение за правонарушения подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.
"Сетка" - это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосования за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс грн", - отметила пресс-секретарь.
Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной симпатии к кандидатам на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий, другую документацию. Также была зафиксирована схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц.
Продолжается расследование (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 УК Украины). Наказание за нарушение избирательного законодательства предусматривает до 7 лет лишения свободы.
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Напомним:
- 20 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы задержали в городе Дубно Ровенской области местного участника сети подкупа избирателей, организованной "депутатом Д", для победы на выборах "кандидата Ю".
- 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
- В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
- Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвало на допрос.
- Но на допросы по делу так называемой "избирательной сетки" народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не ходит.