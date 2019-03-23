Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко заявил о новом разоблачении "черного нала" для "кандидата Ю"

Суббота, 23 марта 2019, 14:15
Луценко заявил о новом разоблачении черного нала для кандидата Ю

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет о разоблачении правоохранителями "черного нала" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз – Одесская область", - отметил он.

По данным издания "Думская", общая сумма изъятой "черной кассы" - 6 тыс. евро, 16 тыс. долларов и более 800 тыс. гривен.

Пресс-секретарь Луценко Ларина Сарган уточнила, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура Одесской области, Управление СБУ в области и полиция выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил.

Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодымского и Савранского.

"Черная" касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" в г. Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", - сообщила Сарган.

По ее словам, незаконную деятельность правоохранительные органы пресекли во время работы дельцов над распределением 1 миллиона 300 тысяч гривен на будущее вознаграждение за правонарушения подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

"Сетка" - это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосования за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс грн", - отметила пресс-секретарь.

Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной симпатии к кандидатам на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий, другую документацию. Также была зафиксирована схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц.

Продолжается расследование (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 УК Украины). Наказание за нарушение избирательного законодательства предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: 

Дело подкупа Тимошенко. Что известно о задержанных, и при чем здесь Дубиль

"МАГи и ролевые игры. Как работают избирательная "пирамида" Тимошенко и "сетка" Порошенко"

Напомним:

  • 20 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы задержали в городе Дубно Ровенской области местного участника сети подкупа избирателей, организованной "депутатом Д", для победы на выборах "кандидата Ю".
  • 21 февраля прошли массовые обыски СБУ и ГБР в связанных с "Батькивщиной" офисах.
  • В целом почти одновременно было проведено более 40 обысков. По их результатам в Киеве СБУ созвала целую пресс-конференцию, где заявила, что разоблачила "избирательную пирамиду" под руководством народного депутата.
  • Фамилию этого депутата силовики не называли, но собеседники УП в "Батькивщине" признались, что речь идет о депутате Валерии Дубиле, которого 28 февраля ГБР вызвало на допрос.
  • Но на допросы по делу так называемой "избирательной сетки" народный депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль не ходит.

Украинская правда
Темы: ЛуценкоТимошенковыборы президента 2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Все новости...
Луценко
Луценко заявил, что уходит из армии из-за инвалидности
Луценко заявил, что его перевели из Бахмута
Луценко о своем назначении на фронте: Друзья чрезмерно счастливы, недруги ненавидят
Последние новости
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
20:08
Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны
20:08
Зеленский провел совещание с Умеровым и командой
20:00
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
19:58
19:47
Tesla отзывает более 120 тысяч автомобилей из-за возможных проблем с дверями
19:41
Россияне нарастили интенсивность применения авиации и FPV-дронов на фронте – Генштаб
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
Все новости...
Реклама: