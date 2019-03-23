Луценко заявил о новом разоблачении "черного нала" для "кандидата Ю"

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет о разоблачении правоохранителями "черного нала" для сети подкупа избирателей "кандидата Ю".

Об этом он написал в субботу в Facebook.

"На фоне заявлений кандидата Ю о вселенском подкупе властью - очередные уроки арифметики "черного нала" для ее Всеукраинской сети депутата Д. На этот раз – Одесская область", - отметил он.

Пресс-секретарь Луценко Ларина Сарган уточнила, что в ходе расследования уголовного производства прокуратура Одесской области, Управление СБУ в области и полиция выявили факты незаконной организации избирательного процесса в пользу одной из политических сил.

Сеть противоправной деятельности распространили на территории 5 районов Одесской области: Балтского, Подольского, Окнянского, Кодимского и Савранского.

""Черная" касса находилась и работала в режимном помещении одного из отделений "ПриватБанка" в г. Подольск, а именно в служебном кабинете руководителя указанного отделения, которая с 2011 года занимает должность начальника структурного подразделения банка еще задолго до перевода банковского учреждения в статус государственного", - сообщила Сарган.

По ее словам, незаконную деятельность правоохранительные органы пресекли во время работы дельцов над распределением 1 миллиона 300 тысяч гривен на будущее вознаграждение за правонарушения подконтрольным членам комиссий и наблюдателям.

""Сетка" - это подкуп представителей избирательных комиссий, которые должны были гарантировать голосования за кандидата на выборах президента Украины. В зависимости от размера избирательного участка представителям комиссий планировали платить 2-3 тыс грн", - отметила пресс-секретарь.

Во время обысков правоохранители изъяли списки с личными данными избирателей, сведениями о возможной симпатии к кандидатам на выборах, записи с распределением денег между волонтерами и представителями избирательных комиссий, другую документацию. Также была зафиксирована схему контроля за голосованием через подконтрольных лиц.

Продолжается расследование (ч.3 ст. 157, ч. 4 ст.160 УК Украины). Наказание за нарушение избирательного законодательства предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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Напомним: