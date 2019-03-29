"Схемы" VS Кононенко: журналисты передали записи разговоров НАБУ
Журналисты программы "Схемы" заявили, что не боятся иска ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко из-за своего расследования и заявили, что передали записи разговоров детективам НАБУ.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Мы не боимся суда, поскольку уверены в правдивости изложенных в расследовании фактов, которые были тщательно проверены нашей редакцией", - сообщила главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая.
Журналисты отмечают, что НАБУ проводит официальное расследование о хищении средств "Запорожьеоблэнерго", в рамках которого уже сообщила о подозрении бизнесмену Дмитрию Крючкову.
"По словам детектива, бюро также изучает причастность к схеме Игоря Кононенко и братьев Суркисов, последних ранее уже вызывали на допрос. В записях, обнародованных журналистами, собеседники, в том числе, обсуждают и эту сделку", - говорится в сообщении.
Также в редакции заявили, что сделали все возможное, чтобы получить комментарий от Кононенко.
"Мы сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир. Звонили ему на мобильный, отправляли сообщение с вопросами в мессенджер Телеграмм, которые он прочитал, отправили письменный запрос. Более того, два дня подряд ездили к депутату под офис, просили передать нашу просьбу о встрече", - рассказала Седлецкая.
По ее словам, в запросе журналисты четко отметили время выхода передачи
"Но Кононенко не воспользовался возможностью предоставить комментарии в эфир. Его пресс-служба прислала письменный ответ не по существу поставленных нами вопросов, а лишь сообщила, что он готов с нами встретиться на следующей неделе. Это его выбор, и на следующей неделе мы обязательно поедем к Кононенко на интервью, если он сам, конечно, не передумает", - добавила журналистка.
Напомним:
- 28 марта журналисты программы "Схемы" опубликовали записи телефонных разговоров бизнесмена Дмитрия Крючкова, братьев Суркисов и ближайшего соратника президента Петра Порошенко Игоря Кононенко, которые свидетельствуют о причастности последнего к аферам в энергетике.
- Подозреваемый в хищении средств экс-депутат и бизнесмен Дмитрий Крючков утверждает, что ближайшее окружение президента Петра Порошенко курировало аферы в энергетическом комплексе и получало от этого значительную часть прибыли.
- У действующего главы государства Петра Порошенко расследование программы "Схемы" назвали черным предвыборным пиаром и заявили, что фигурант расследования Игорь Кононенко готовит иск в зарубежный суд на "Радио Свобода".
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