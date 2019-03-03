Путину написал сын погибшей от "Новичка": просит выдать Петрова и Боширова

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Воскресенье, 3 марта 2019, 11:17

Сын погибшей в результате действия нервно-паралитического вещества "Новичок" Дон Стерджесс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать правоохранительням Великобритании двух россиян, подозреваемых в отравлении для допроса. 

Об этом сообщает Mirror. 

"По мнению британской полиции, по крайней мере два гражданина России ответственны за ее смерть. Но, похоже, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам с просьбой позволить нашим офицерам допросить этих людей", - отмечает Эван Хоуп. 

"Путин должен сдать этих убийц, чтобы моя семья наконец-то смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность... Все, чего мы хотим  - справедливость. Он должен быть в состоянии понять это", - заявил сын Дон Стерджесс. 

Напомним,

  • 4 марта 2018 года в отделение интенсивной терапии окружной больницы Солсбери был доставлен 66-летний экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль вместе с дочерью, которые, как выяснилось, были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" эпохи холодной войны.
  • 30 июня в соседнем с британским Солсбери городе Эймсбери обнаружили двух людей без сознания. Полиция предполагала их контакт с неизвестным веществом, а позже заявила, что они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" после контакта с загрязненным предметом.
  • 44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери находились в критическом состоянии. Состояние Роули улучшилось, однако впоследствии у него начались проблемы со зрением, в то время как Стерджесс скончалась
  • Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку использованное нервно-паралитическое вещество было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отвергают.
  • В сентябре британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.
  • Россиянина, который называл себя "Русланом Бошировым", на самом деле зовут Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ. Второй подозреваемый - "Александр Петров" - военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно бывал в Украине, в частности в период Майдана 2013 года, и в непризнанной Приднестровской республике.
  • Позже стало известно о еще одном российском подозреваемом, известном под вымышленным именем "Сергей Федотов".
  • В феврале 2019 года полиция Великобритании заявила, что ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери. Общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек.

Украинская правда

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Темы: Скрипаль Путин Великобритания Петров-Мишкин Боширов-Чепига


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