Путину написал сын погибшей от "Новичка": просит выдать Петрова и Боширова

Сын погибшей в результате действия нервно-паралитического вещества "Новичок" Дон Стерджесс обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выдать правоохранительням Великобритании двух россиян, подозреваемых в отравлении для допроса.

Об этом сообщает Mirror.

"По мнению британской полиции, по крайней мере два гражданина России ответственны за ее смерть. Но, похоже, они защищены вашим государством. Я обращаюсь к вам с просьбой позволить нашим офицерам допросить этих людей", - отмечает Эван Хоуп.

"Путин должен сдать этих убийц, чтобы моя семья наконец-то смогла добиться справедливости. Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность... Все, чего мы хотим - справедливость. Он должен быть в состоянии понять это", - заявил сын Дон Стерджесс.

Напомним,