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МИД: Оккупанты продолжают наступление на украинское православие в Крыму

Воскресенье, 3 марта 2019, 17:02

МИД Украины расценивает задержание в оккупированном Крыму архиепископа Климента как наступление на украинское православие.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в воскресенье в Twitter.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - отметила она.

"Настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напомним

  • 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
  • В воскресенье Климент должен был выехать в Ростов-на-Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом, его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал уехать к политзаключенному.
  • Сам Климент сообщил, что в дежурную часть якобы позвонили с сообщением, что в его храме на ул.Севастопольской произошла кража.
  • Позже адвокат Николай Полозов сообщил, что задержанному архиепископу Клименту российские "правоохранители" намерены вменить мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.
  • Ранее оккупанты направили архиепископу предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе - единственного храма Православной церкви Украины в городе.
  • Климент заявлял, что будет просить международное сообщество применить персональные санкции против организаторов уничтожения Украинской православной церкви в Крыму, если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе.

Украинская правда
Темы: МИДКрымПравославная Церковь Украины
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