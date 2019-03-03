МИД: Оккупанты продолжают наступление на украинское православие в Крыму
МИД Украины расценивает задержание в оккупированном Крыму архиепископа Климента как наступление на украинское православие.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в воскресенье в Twitter.
1/2 Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної Церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму.— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.
"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - отметила она.
2/2 Справжні утиски на релігійні свободи та права віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях. Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ— Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.
"Настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - добавила пресс-секретарь МИД.
Напомним,
- 3 марта в оккупированном Россией Крыму задержали и доставили в райотдел полиции архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента.
- В воскресенье Климент должен был выехать в Ростов-на-Дону для встречи с украинским политзаключенным Павлом Грибом, его задержали прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя, где он находился и планировал уехать к политзаключенному.
- Сам Климент сообщил, что в дежурную часть якобы позвонили с сообщением, что в его храме на ул.Севастопольской произошла кража.
- Позже адвокат Николай Полозов сообщил, что задержанному архиепископу Клименту российские "правоохранители" намерены вменить мелкое хулиганство за якобы нецензурную брань.
- Ранее оккупанты направили архиепископу предписание об "освобождении помещений" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе - единственного храма Православной церкви Украины в городе.
- Климент заявлял, что будет просить международное сообщество применить персональные санкции против организаторов уничтожения Украинской православной церкви в Крыму, если оккупанты отберут Кафедральный собор в Симферополе.
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