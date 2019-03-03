МИД: Оккупанты продолжают наступление на украинское православие в Крыму

МИД Украины расценивает задержание в оккупированном Крыму архиепископа Климента как наступление на украинское православие.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в воскресенье в Twitter.

1/2 Ми стурбовані повідомленнями про затримання в окупованому Росією Криму архієпископа Православної Церкви України Климента. Російські окупанти продовжують планомірний наступ на українське православ’я у Криму. — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.

"Мы обеспокоены сообщениями о задержании в оккупированном Россией Крыму архиепископа Православной Церкви Украины Климента. Российские оккупанты продолжают планомерное наступление на украинское православие в Крыму", - отметила она.

2/2 Справжні утиски на релігійні свободи та права віруючих відбуваються на окупованих Росією територіях. Привернемо увагу до затримання владики Климента в ООН, РЄ та ОБСЄ — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 3 березня 2019 р.

"Настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях. Привлечем внимание к задержанию владыки Климента в ООН, СЕ и ОБСЕ", - добавила пресс-секретарь МИД.

Напомним,