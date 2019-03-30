Полторак: Российские боевики сделают все, чтобы помешать выборам

Оккупационные войска, террористические группировки России сделают все, чтобы помешать провести выборы президента Украины, запланированные на 31 марта.

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" высказал министр обороны Украины Степан Полторак, пишет "Интерфакс-Украина".

"Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки РФ сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы. Я подтверждаю то, что вчера ситуация на линии столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", - заявил Полторак.

При этом глава Минобороны отметил, что ВСУ "сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы".

"На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать", - отметил министр.

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Напомним: