Полторак: Российские боевики сделают все, чтобы помешать выборам

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Суббота, 30 марта 2019, 13:31

Оккупационные войска, террористические группировки России сделают все, чтобы помешать провести выборы президента Украины, запланированные на 31 марта. 

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" высказал министр обороны Украины Степан Полторак, пишет "Интерфакс-Украина".  

"Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки РФ сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы. Я подтверждаю то, что вчера ситуация на линии столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", - заявил Полторак. 

При этом глава Минобороны отметил, что ВСУ "сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы".

"На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать", - отметил министр. 

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Напомним:

  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 
  • 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.

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Темы: Полторак выборы президента 2019 Росcия ОРДЛО


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