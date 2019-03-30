Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: Российские боевики сделают все, чтобы помешать выборам

Суббота, 30 марта 2019, 12:31

Оккупационные войска, террористические группировки России сделают все, чтобы помешать провести выборы президента Украины, запланированные на 31 марта. 

Такое мнение в интервью телеканалу "Прямой" высказал министр обороны Украины Степан Полторак, пишет "Интерфакс-Украина".  

"Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки РФ сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы. Я подтверждаю то, что вчера ситуация на линии столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери", - заявил Полторак. 

При этом глава Минобороны отметил, что ВСУ "сделали все возможное для того, чтобы дать возможность в Украине провести честные выборы".

"На линии столкновения мы держим оборону, мы даем возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Для личного состава, который находится в зоне ООС, мы создали все необходимые условия для того, чтобы у них была возможность проголосовать", - отметил министр. 

Читайте также: 

Что нужно знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • 31 марта состоится первый тур выборов президента, участие в нем примут 39 кандидатов. 
  • 30 марта накануне выборов президента в Украине - "день тишины", любые агитационные мероприятия, размещение агитационных материалов в СМИ, избирательных листовок, плакатов и другой печатной агитации кандидатов запрещены.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Полтораквыборы президента 2019РосcияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Украина получила от Германии три зенитные установки Gepard, 155-мм боеприпасы и дроны

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Полторак
Военные экс-чиновники получили миллионы гривен при увольнении – Bihus.info
Заместителю экс-министра обороны Полторака избрали меру пресечения
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Последние новости
21:13
Руководитель одного из управлений Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
20:53
Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы
20:48
Украина инициирует расторжение соглашения о зоне свободной торговли с Беларусью
20:45
Глава МИД Польши: Украина должна быть в ЕС в конце десятилетия
20:44
Второй раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
20:41
Минобороны обновляет процедуру бронирования работников - ЕВА
20:30
Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр
20:22
Правительство запретило приватизацию на территориях, где продолжаются боевые действия
Все новости...
Реклама: