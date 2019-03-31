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Саакашвили отреагировал на лесть Зеленского

Воскресенье, 31 марта 2019, 12:25
Саакашвили отреагировал на лесть Зеленского

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили похвалил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот похвалил его раньше.

Соответствующий пост Саакашвили опубликовал в Facebook.

"Как же он не похож на традиционных политиков", - написал он, комментируя заявление Зеленского на избирательном участке о том, что он не имеет ничего против, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, ведь тот "защищает демократию Украины в Европе". Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.

Бывший губернатор Одесской области выразил удовлетворение, что "канал грузинского олигарха", который ставил этот вопрос Зеленскому, услышал не то, что ожидал.

Напомним:

  • Ранее в воскресенье Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал на выборах президента. На избирательном участке у него спросили о его отношении к экс-президенту Грузии Саакашвили. Зеленский ответил, что относится к нему хорошо, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию.
  • До этого Саакашвили заявлял, что вернется в Украину 1 апреля. В Порганслужбе сказали, что пропускать его не собираются.
  • Одного из лидеров РНС Михеила Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • Сейчас Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСаакашвили
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