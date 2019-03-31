Саакашвили отреагировал на лесть Зеленского

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михеил Саакашвили похвалил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за то, что тот похвалил его раньше.

Соответствующий пост Саакашвили опубликовал в Facebook.

"Как же он не похож на традиционных политиков", - написал он, комментируя заявление Зеленского на избирательном участке о том, что он не имеет ничего против, чтобы Саакашвили вернулся в Украину, ведь тот "защищает демократию Украины в Европе". Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.

Бывший губернатор Одесской области выразил удовлетворение, что "канал грузинского олигарха", который ставил этот вопрос Зеленскому, услышал не то, что ожидал.

Напомним: