Жене Гриценко пришлось голосовать с двух попыток

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Воскресенье, 31 марта 2019, 13:53

Жена кандидата в президенты Анатолия Гриценко Юлия Мостовая не смогла проголосовать, так как ее не было в списках избирателей.

Об этом Гриценко сообщил в Facebook.

"Проголосовали с женой. Точнее - проголосовал я, жена не смогла, несмотря на то, что живет в доме более 40 лет, в обновленном паспорте стоит штамп прописки с 2013-го, после этого на трех выборах голосовала, два дня назад по электронному Реестру избирателей себя проверила", - пишет политик.

Всю ответственность он возложил на "преступную власть".

"Власть таки преступная. Сейчас разбираемся с юристами", - возмущается кандидат.

В то же время Центральная избирательная комиссия утверждает, что нашла Мостовую в списках и зовет ее обратно на участок.

"Я хотел бы подчеркнуть, что мы сделали проверку, и по результатам проверки мы установили, что она есть в списках избирательного участка №800017 под номером 1269, поэтому мы можем еще раз пригласить Юлию Владимировну прийти на избирательный участок и проголосовать. Она есть в списках! Возможно, там какие-то неточности были, но она в списках есть", - заявил на брифинге в ЦИК заместитель комиссии Олег Конопольский.

Как сообщает "Радио Свобода", жене Гриценко уже сообщили о том, что ее фамилия нашлось в списках, и она смогла проголосовать.

"Юлия Мостовая, жена Анатолия Гриценко, не смогла проголосовать, поскольку не нашли в списке. Через некоторое время наблюдатели сообщили в частности нам, журналистам, о том, что все-таки нашли Юлию Мостовую, и ей тоже сообщили о том, что она есть в списке. И вот она пришла для того, чтобы сделать свой выбор", - говорится в сообщении.

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Напомним:

  • 31 марта проходит первый тур выборов президента Украины. Второй тур выборов должен состояться 21 апреля.
  • Последние социологические исследования показывают, что основная борьба развернется между Владимиром Зеленским, Юлией Тимошенко и Петром Порошенко. Также более или менее прочные позиции у Анатолия Гриценко и Юрия Бойко.

Украинская правда

Темы: Гриценко выборы президента 2019


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