Избирателей, получавших "помощь" от власти, просят "правильно" проголосовать - МВД

В МВД заявляют, что избирателям, которые получали материальную помощь от местных властей, в частности в Василькове на Киевщине, звонят с призывом "правильно" проголосовать.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Филенко, говорится на сайте министерства.

По его словам, Нацполиция заинтересовалась этими фактами и ищет основания для правовой квалификации.

"Мы неоднократно сообщали, что среди форм фальсификации, которые проходили во время избирательной кампании, была достаточно распространена такая форма, как предоставление материальной помощи органами местной власти. Количество лиц, получивших материальную помощь, обычно по одной тысяче гривен, увеличилось в десятки раз. Особенно это было массово в Днепре и в Василькове на Киевщине. Эта материальная помощь оказывалась, как правило, с нарушением общепринятых правил предоставления такой помощи, нам давало основание квалифицировать это как скрытый подкуп избирателей. И это, конечно, совпало с разгаром избирательной кампании", - сказал Филенко.

По его словам, в воскресенье избиратели, которые ранее получили материальную помощь, которую местная власть выдавала с нарушениями, получают телефонные звонки с напоминанием, что они должны "правильно" проголосовать.

"Сегодня стало фактом такое обстоятельство: нам сигнализирует общественность из города Васильков, наблюдатели, что происходит массовый обзвон тех людей, которые получили такую ​​помощь, и им напоминают, что их не забыли и они должны не забыть сходить на участки и "правильно" проголосовать", - заявил Филенко.

Напомним: