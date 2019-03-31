Тимошенко: Переговоров с Зеленским пока не ведем.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что не ведет переговоров с конкурентом Владимиром Зеленским до завершения подсчета голосов.

На брифинге в избирательном штабе ее спросили, будет ли она объединяться с Зеленским учитывая экзит-полы, которые отдают Тимошенко третье место.

"Экзит-полы – это такая же продажная социология, которой манипулировали последние месяцы. Не обращайте на них внимания", – заявила лидер "Батькивщины".

"Мы рассчитываем на то, что после подведения реальных итогов выборов, сбора оригинальных протоколов, мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", – сказала она.

"И поэтому никаких переговоров до завершения подсчета голосов мы не ведем", – подчеркнула Тимошенко, хотя ранее была информация об их переговорах об объединении усилий во втором туре.

На счет обжалования результата она сказала: "Пока мы не соберем последний протокол, мы ничего оспаривать не будем. Если данные оригиналов протоколов с участковых и окружных комиссий будут расходиться с данными ЦИК – а ЦИК у нас, к сожалению, абсолютно карманная у действующего президента – только тогда мы будем обжаловать результаты".

Тимошенко также заверила, что молодчики под Центризбиркомом – не от нее.

"Наша команда своих представителей в Центральную избирательную комиссию не направляла. Там находятся наши депутаты исключительно для того, чтобы давать разъяснения гражданам Украины обо всех правовых основаниях проведения президентских выборов и подсчета голосов. К молодчикам у ЦИК наша команда не имеет никакого отношения".

Ожидаемое лидерство Зеленского Тимошенко прокомментировала УП так:

"Стране нужны молодые политики, но говорить мы об этом будем после официального итоге первого тура... Мы во втором туре с Зеленским будем конкурентами, поэтому никаких переговоров мы сейчас не ведем".

По данным Национального экзит-пола ("Деминициативы", КМИС и Центр Разумкова) по состоянию на 18.00, за Владимира Зеленского отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев, за Петра Порошенко – 17,8%, а за Юлию Тимошенко – 14,2% .