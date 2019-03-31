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Порошенко хочет дебатов с Зеленским

Воскресенье, 31 марта 2019, 22:13
Порошенко хочет дебатов с Зеленским
Пресс-служба АП

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал он.

Напомним:

  • Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18.00 свидетельствуют о победе Владимира Зеленского, за которого отдали голоса 30,4% опрошенных украинцев.
  • Второе место по данным социологов, занимает действующий президент Петр Порошенко с результатом 17,8%, а третье место Юлия Тимошенко с 14,2% электоральной поддержки.
  • Ранее Зеленский заявил, что ему все равно с кем быть во втором туре.
  • Порошенко назвал Зеленского "марионеткой Коломойского".

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Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019
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