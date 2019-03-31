Порошенко хочет дебатов с Зеленским

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что перед вторым туром выборов обязательно должны состояться предвыборные дебаты кандидатов.

Об этом он заявил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал он.

Напомним: