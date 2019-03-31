Зеленский: Когда у "старичков" не получается с рейтингами – начинается противостояние

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Воскресенье, 31 марта 2019, 23:18

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский заявил, что прежний политики используют старые методы борьбы – и потому он не хочет иметь с ними дело.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту телеканала "Дождь" сразу после объявления результатов экзит-полов по итогам первого тура выборов президента.

"В Украине демократия. Блин, как это офигенно: жить в Украине і відчувати – я вибачаюся, що я переходжу (на українську) – що це є в Україні. Это круто", – сказал Зеленский.

На счет молодчиков под Центральной избирательной комиссией он сказал, что ему надо глубже разобраться с этим.

"На самом деле ничего не поменялось: все "старички", как только что-то у них не получается с рейтингами – сразу начинается какое-то противостояние. Что могу сказать: старые методы. Поэтому и не хочется с ними… честно говоря, видеть всех этих людей в будущем нашей страны (не хочется – ред.)", – заявил Зеленский.

Напомним:

  • Второй тур выборов президента Украины должен состояться 21 апреля.
  • В 20:00 в Украине завершилось голосование в первом туре – и члены участков приступили к подсчету голосов. В бюллетени на 31 марта было 39 кандидатов.
  • Во второй тур выйдут два кандидата. По данным экзит-полов, это может быть Владимир Зеленский и Петр Порошенко, хотя Юлия Тимошенко заявляет, что во второй тур проходит она, а не действующий глава государства.

Темы: Зеленский выборы президента 2019 виборы


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