Ядерная сделка: Россия тоже вышла из ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по договору".

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, и что Россия отправит США соответствующее уведомление.

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Напомним: