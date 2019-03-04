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Ядерная сделка: Россия тоже вышла из ДРСМД

Понедельник, 4 марта 2019, 15:22

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что указ подписан "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Соединёнными Штатами Америки своих обязательств по договору".

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединёнными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания, и что Россия отправит США соответствующее уведомление.

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Напомним:

  • США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путинпообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типовракетных систем в ближайшие два года.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина будет вынуждена отвечать на новые вызовы своей безопасности и использовать все, чтобы защитить себя в условиях, когда Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности не действует.

Украинская правда

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Темы: ядерное оружиеРосcияСША
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