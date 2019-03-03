Гладковский назвал расследование о хищениях "компиляцией лживых фактов"

Временно отстраненный от должности первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что дело, в котором фигурирует его сын Игорь, "искусственно скомпилировано из лживых провокационных фактов" и его "пытаются использовать в избирательной кампании".

Об этом Гладковский-старший заявил, комментируя акцию националистических организаций перед домом его сына, которая прошла накануне, пишет "Интерфакс-Украина".

"Моим оппонентам ... не интересно беспристрастное расследование НАБУ, и поэтому они привлекают радикальные организации к уличным акциям и посылают их атаковать дом моего сына. Итогом таких действий станет только "картинка" для СМИ. Мой сын полностью сотрудничает с правоохранительными органами для расследования обнародованной информации. Мы просим прекратить силовое давление на нашу семью и на следствие, поддерживаем максимальную прозрачность этого дела для общества, парламентского и международного контроля", – заявил Гладковский.

Акция представителей "Национальных дружин" состоялась перед домом Игоря Гладковского после субботнего марша Нацдружин в центре Киева.

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