Лукашенко поставил России условие относительно объединения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

"При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен", - добавил он.

По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. "Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - отметил белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что "исторически самое широкое поле для взаимодействия" у Беларуси сложилось с Россией, но из-за этого же есть много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.

"В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним: