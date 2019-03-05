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Лукашенко поставил России условие относительно объединения

Вторник, 5 марта 2019, 09:49
Лукашенко поставил России условие относительно объединения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - заявил Лукашенко.

"При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен", - добавил он.

По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. "Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - отметил белорусский президент.

Также Лукашенко сказал, что "исторически самое широкое поле для взаимодействия" у Беларуси сложилось с Россией, но из-за этого же есть много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.

"В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним:

  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.

Темы: ЛукашенкопрезидентБеларусьРосcия
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