Лукашенко поставил России условие относительно объединения
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
Об этом он сказал во вторник на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, передает БЕЛТА.
"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - заявил Лукашенко.
"При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен", - добавил он.
По его словам, принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. "Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - отметил белорусский президент.
Также Лукашенко сказал, что "исторически самое широкое поле для взаимодействия" у Беларуси сложилось с Россией, но из-за этого же есть много постоянно возникающих вопросов, в частности, в экономической сфере.
"В иных других проблем практически не существует", - подчеркнул президент Беларуси.
Напомним:
- Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.