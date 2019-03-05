Гладковский-младший подал в суд на журналистов
Вторник, 5 марта 2019, 10:43
Фигурант расследования о хищении оборонки сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.
Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть.
Согласно информации, Гладковский младший подал иск 4 марта в Подольский районный суд Киева.
Ответчиками являются общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы "Наши гроши" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.
Напомним:
- Накануне Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал скоро рассказать, кто прислал журналистам информацию.
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
Украинская правда