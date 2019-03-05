Гладковский-младший подал в суд на журналистов

Фигурант расследования о хищении оборонки сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть.

Согласно информации, Гладковский младший подал иск 4 марта в Подольский районный суд Киева.

Ответчиками являются общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы "Наши гроши" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Напомним: