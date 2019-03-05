Гладковский-младший подал в суд на журналистов

7437 просмотров
Вторник, 5 марта 2019, 11:43

Фигурант расследования о хищении оборонки сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом свидетельствует информация на портале Судебная власть.

Согласно информации, Гладковский младший подал иск 4 марта в Подольский районный суд Киева.

 

Ответчиками являются общественная организация "ТОМ 14", руководитель программы "Наши гроши" Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Напомним:

  • Накануне Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал скоро рассказать, кто прислал журналистам информацию.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Гладковский скандал коррупция


powered by lun.ua
По теме
"Откат" Гладковського: Укроборонпром говорит, что завышения не было, цена "оптимальная" 5 марта 2019, 10:03
Гладковский-младший угрожает назвать фамилии людей, которые слили переписку 4 марта 2019, 23:48
Экономические новости дня: взятки Кучме от Коломойского и увольнение Гладковского 4 марта 2019, 22:24
Все новости
Главные новости
В Киеве прострелили голову мужчине в элитном "Мерседесе"
Поджог союза венгров в Ужгороде: трем полякам грозит от 10 до 12 лет тюрьмы
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост
Гладковский-младший подал в суд на журналистов
Все новости
улыбнитесь!

Фото дня: скелет стебется из модных девушек-инстаграмеров

здоровье

Когда стоит проверить слух и как его сохранить

психология

10 ознак, що у вас можуть бути нездорові кордони зі своєю мамою

Поиск по сайту
Архив
Весь архів