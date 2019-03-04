Гладковский-младший угрожает назвать фамилии людей, которые слили переписку
Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал в ближащее время рассказать, кто прислал журналистам информацию.
Об этом Гладковский-младший заявил в видео.
"Полотно за мной называется "зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики позволяет сделать любой несуществующий разговор реальным. Интересные времена - к реальности примешивают фейк и вот их уже не отличить от правды", - говорит Игорь Гладковский.
"Что это за расследование, которое уничтожает моего отца и меня лично. Три пункта, чтобы объяснить все. Цель номер один - дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании и это главная причина появления расследования программы "Наші гроші", - утверждает он.
По его убеждению, для этого "выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с государством, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль "команда плохая, а значит и президент плохой".
Гладковский-младший утверждает, что такой мишенью для фейков был избран его отец - первій заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
"Поэтому вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят, "выписать люлей", а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - заявил Игорь Гладковский.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
- По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий.
- Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
- Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ.
- В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции. Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
- В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
- 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.