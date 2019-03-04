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Гладковский-младший угрожает назвать фамилии людей, которые слили переписку

Понедельник, 4 марта 2019, 22:48
Гладковский-младший угрожает назвать фамилии людей, которые слили переписку

Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал в ближащее время рассказать, кто прислал журналистам информацию.

Об этом Гладковский-младший заявил в видео.

"Полотно за мной называется "зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики позволяет сделать любой несуществующий разговор реальным. Интересные времена - к реальности примешивают фейк и вот их уже не отличить от правды", - говорит Игорь Гладковский.

"Что это за расследование, которое уничтожает моего отца и меня лично. Три пункта, чтобы объяснить все. Цель номер один - дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании и это главная причина появления расследования программы "Наші гроші", - утверждает он.

По его убеждению, для этого "выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с государством, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль "команда плохая, а значит и президент плохой".

Гладковский-младший утверждает, что такой мишенью для фейков был избран его отец - первій заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

"Поэтому вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят, "выписать люлей", а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - заявил Игорь Гладковский.

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Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковский-старший призвал правоохранительные органы проверить изложенные в расследовании данные о незаконных сделках и заявил о временном прекращении своих полномочий. 
  • Гладковский-младший заявил, что подаст в суд на журналистов программы "Наші гроші" в связи с расследованием, где он фигурирует.
  • Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании СМИ. 
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием. 
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

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Темы: Гладковскийскандалкоррупция
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