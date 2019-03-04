Гладковский-младший угрожает назвать фамилии людей, которые слили переписку

Сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский ответил на расследование журналистов о хищениях в Укроборонпроме и пообещал в ближащее время рассказать, кто прислал журналистам информацию.

Об этом Гладковский-младший заявил в видео.

"Полотно за мной называется "зеленка", позволяет стать автором собственной программы буквально за мгновение. Это программа по созданию оперативной графики позволяет сделать любой несуществующий разговор реальным. Интересные времена - к реальности примешивают фейк и вот их уже не отличить от правды", - говорит Игорь Гладковский.

"Что это за расследование, которое уничтожает моего отца и меня лично. Три пункта, чтобы объяснить все. Цель номер один - дискредитировать действующего президента Петра Порошенко во время избирательной кампании и это главная причина появления расследования программы "Наші гроші", - утверждает он.

По его убеждению, для этого "выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с государством, накрывают шквальным огнем фейков, ими навязывается мысль "команда плохая, а значит и президент плохой".

Гладковский-младший утверждает, что такой мишенью для фейков был избран его отец - первій заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.

"Поэтому вспомним, что живем в правовой стране и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как они там говорят, "выписать люлей", а еще очень скоро вы узнаете, кто действительно слепил этот фейк и слил его журналистам", - заявил Игорь Гладковский.

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Напомним: