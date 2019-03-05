Садового уже сняли с выборов
Вторник, 5 марта 2019, 15:30
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты.
Решение было принято единогласно, сообщает общественная организация "Опора".
Комиссия также обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата.
Следовательно, осталось 43 претендента на президентское кресло.
После мэра Львова о снятии своей кандидатуры заявлял и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
Судьба Гнапа пока не решена, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.
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Напомним:
- 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
- 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
- В январе Дмитрий Гнап заявлял, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата. Вакарчук не стал баллотироваться в президенты.
- На выборах президента Украины было зарегистрировано 44 кандидата.
- Сняться с выборов они могут до 7 марта. Голосование состоится 31 марта.