Садового уже сняли с выборов

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты.

Решение было принято единогласно, сообщает общественная организация "Опора".

Комиссия также обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата.

Следовательно, осталось 43 претендента на президентское кресло.

После мэра Львова о снятии своей кандидатуры заявлял и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Судьба Гнапа пока не решена, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

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Напомним: