Садового уже сняли с выборов

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Вторник, 5 марта 2019, 16:30

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию Андрея Садового кандидатом в президенты.

Решение было принято единогласно, сообщает общественная организация "Опора".

Комиссия также обязала Андрея Садового вернуть удостоверение кандидата.

Следовательно, осталось 43 претендента на президентское кресло.

После мэра Львова о снятии своей кандидатуры заявлял и бывший журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Судьба Гнапа пока не решена, сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко.

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Напомним:

  • 1 марта Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
  • 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
  • В январе Дмитрий Гнап заявлял, что снимет свою кандидатуру, если Андрей Садовый, Анатолий Гриценко и Святослав Вакарчук перед первым туром выборов выдвинут единого кандидата. Вакарчук не стал баллотироваться в президенты.
  • На выборах президента Украины было зарегистрировано 44 кандидата.
  • Сняться с выборов они могут до 7 марта. Голосование состоится 31 марта.

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Темы: выборы президента 2019 Садовый ЦИК


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