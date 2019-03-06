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В Конгрессе США наняли бывших разведчиков для расследования связей Трампа с РФ

Среда, 6 марта 2019, 06:03

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США  возобновляет расследование российского вмешательства в выборы 2016 года и начинает изучать финансовые интересы президента Дональда Трампа.

Об этом пишет AP.

Как сообщается, председатель комитета по разведке Адам Шифф нанял для этой  цели сотрудников с опытом работы в разведывательном сообществе и правоохранительных органах,

Шифф объявил во вторник, что он нанял Дэниела Голдмана в качестве старшего советника и руководителя расследования. Ранее Голдман работал в уголовном отделе прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка, где бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании и других преступлениях. Голдман работал там до 2017 года.

Шифф также объявил, что он нанял Кэти Субер, которая два десятилетия служила в правительственной разведке, и Лучана Сикорского, который работал в Совете национальной безопасности и был старшим аналитиком в НАТО.

Напоминаем:

  • 4 марта Судебный комитет Палаты представителей США объявил о масштабном расследовании в отношении кампании президента Дональда Трампа, его бизнеса, работы во время переходного периода и деятельности его администрации.
  • Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обернуть результаты выборов в пользу Трампа. Россия отрицает вмешательство в выборы.
  • В ноябре адвокаты Белого дома предоставили Мюллеру письменные ответы Трампа на вопросы о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • Трамп сообщил, что ответы на вопросы Мюллера давал лично.
  • Позже адвокаты Трампа заявили, что президент США больше не будет отвечать на дополнительные вопросы в процессе расследования о вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года.
  • The New York Times, ссылаясь на информацию из документов, представленных в Конгресс США и данные суда и обвинения, связанные с расследованием возможного вмешательства иностранцев в выборы, посчитала, что во время президентской кампании 2016 года и после выборов Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями РФ и WikiLeaks или их посредниками не менее 100 раз.
  • В январе тогдашний в.о. генерального прокурора США Мэтью Уитакер объявил, что Мюллер заканчивает свое расследование.

Темы: ТрампРосcияСША
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