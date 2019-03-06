Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США возобновляет расследование российского вмешательства в выборы 2016 года и начинает изучать финансовые интересы президента Дональда Трампа.

Об этом пишет AP.

Как сообщается, председатель комитета по разведке Адам Шифф нанял для этой цели сотрудников с опытом работы в разведывательном сообществе и правоохранительных органах,

Шифф объявил во вторник, что он нанял Дэниела Голдмана в качестве старшего советника и руководителя расследования. Ранее Голдман работал в уголовном отделе прокуратуры США в Южном округе Нью-Йорка, где бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в нарушениях финансирования избирательной кампании и других преступлениях. Голдман работал там до 2017 года.

Шифф также объявил, что он нанял Кэти Субер, которая два десятилетия служила в правительственной разведке, и Лучана Сикорского, который работал в Совете национальной безопасности и был старшим аналитиком в НАТО.

Напоминаем: