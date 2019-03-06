Данных о причастности правоохранителей к убийству Киселёва нет – ГБР

У Государственного бюро расследований в настоящее время нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству экс-собственника завода ювелирных изделий Сергея Киселева.

Поэтому Бюро не подключается к расследованию, сказал директор ГБР Роман Труба в ходе экспертной дискуссии в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил сотрудник правоохранительного органа или другой субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", – заявил он.

Труба обратил внимание, что после совершения этого преступления появилось много информации о возможной причастности сотрудника правоохранительного органа.

"Поэтому на место события были направлены сотрудники центрального аппарата, следователи (ГБР – ред.), которые в случае получения информации о возможной причастности были бы включены в состав группы или проводили бы осмотр места события", – пояснил он.

Напомним: