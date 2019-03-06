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Данных о причастности правоохранителей к убийству Киселёва нет – ГБР

Среда, 6 марта 2019, 11:15

У Государственного бюро расследований в настоящее время нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству экс-собственника завода ювелирных изделий Сергея Киселева.

Поэтому Бюро не подключается к расследованию, сказал директор ГБР Роман Труба в ходе экспертной дискуссии в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил сотрудник правоохранительного органа или другой субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", – заявил он.

Труба обратил внимание, что после совершения этого преступления появилось много информации о возможной причастности сотрудника правоохранительного органа.

"Поэтому на место события были направлены сотрудники центрального аппарата, следователи (ГБР – ред.), которые в случае получения информации о возможной причастности были бы включены в состав группы или проводили бы осмотр места события", – пояснил он.

Напомним:

  • 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева застрелили мужчину 1960 года рождения, который находившегося в припаркованном у высотки "Мерседесе". Как выяснилось, убили бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева.
  • У полиции есть несколько версий относительно причин убийства, основная из которых – убийство из корыстных побуждений.
  • Киселев якобы свидетельствовал по делу "бриллиантовых прокуроров".
  • Фигурант этого дела, экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что Киселев не проходил по этому делу как свидетель, но требовал вернуть изъятые у него в 2010 году полудрагоценные и драгоценные камни массой в несколько сотен килограммов.
  • Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Сергей Киселев не проходил по "делу бриллиантовых прокуроров" ни как свидетель, ни как заявитель, ни как потерпевший.
  • Дело "бриллиантовых прокуроров" началось в июле 2015 года: экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца обвинили во взяточничестве. Во время обысков у них обнаружили порядка  $500 тысяч, драгоценности, ценные бумаги, оружие и пакеты с бриллиантами.
  • По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
  • Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия. 23 октября того же года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором.

Темы: убийствоГБР
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