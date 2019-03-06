Данных о причастности правоохранителей к убийству Киселёва нет – ГБР
У Государственного бюро расследований в настоящее время нет информации о возможной причастности сотрудников правоохранительных органов к убийству экс-собственника завода ювелирных изделий Сергея Киселева.
Поэтому Бюро не подключается к расследованию, сказал директор ГБР Роман Труба в ходе экспертной дискуссии в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Не было фактических данных, которые бы свидетельствовали, что убийство совершил сотрудник правоохранительного органа или другой субъект, подследственный ГБР. Без этих оснований мы не осуществляем досудебное расследование в этом уголовном производстве", – заявил он.
Труба обратил внимание, что после совершения этого преступления появилось много информации о возможной причастности сотрудника правоохранительного органа.
"Поэтому на место события были направлены сотрудники центрального аппарата, следователи (ГБР – ред.), которые в случае получения информации о возможной причастности были бы включены в состав группы или проводили бы осмотр места события", – пояснил он.
Напомним:
- 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева застрелили мужчину 1960 года рождения, который находившегося в припаркованном у высотки "Мерседесе". Как выяснилось, убили бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева, который якобы давал показания по делу о "бриллиантовых прокуроров".
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