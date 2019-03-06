Нападение на журналистов "Схем": появились подробности
Среди напавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабанивском поселковом совете были заместители поселкового головы и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.
Об этом сообщает Радио Свобода, проектом которого является программа "Схемы: коррупция в деталях".
Отмечается, что 6 марта журналист Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко проводили съемку в помещении Чабанивского поселкового совета, когда на них напали мужчины. Злоумышленники нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.
"Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что съемке препятствовали представители ОО "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Среди напавших в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный.
На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.
"После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга", - говорится в сообщении.
По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.
Напомним:
- 5 марта в Чабанах журналиста и оператора "Схем" вытолкали из поселкового совета, нанесли им телесные повреждения и сломали видеокамеру.
- Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
- Стоит отметить, что журналистам "Схем" препятствуют выполнять их профессиональную деятельность не впервые.
- Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач обратился в полицию из-за того, что в течение полугода за ним и съемочной группой следили охранники олигарха Рината Ахметова.
- В ноябре 2017 года на съемочную группу "Схем" напали охранники Виктора Медведчука у ВИП-терминала аэропорта "Киев".
- В сентябре 2017 года на журналистов "Схем" совершили нападение сотрудники Государственного управления охраны возле одного из ресторанов в Конче-Заспе под Киевом, где в то время находились президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и целый ряд политиков на праздновании.