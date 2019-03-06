Нападение на журналистов "Схем": появились подробности

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Среда, 6 марта 2019, 16:39

Среди напавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабанивском поселковом совете были заместители поселкового головы и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.

Об этом сообщает Радио Свобода, проектом которого является программа "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что 6 марта журналист Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко проводили съемку в помещении Чабанивского поселкового совета, когда на них напали мужчины. Злоумышленники нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.

"Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - говорится в сообщении. 

Также отмечается, что съемке препятствовали представители ОО "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Среди напавших в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный

 

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

"После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

Напомним:

  • 5 марта в Чабанах журналиста и оператора "Схем" вытолкали из поселкового совета, нанесли им телесные повреждения и сломали видеокамеру.
  • Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
  • Стоит отметить, что журналистам "Схем" препятствуют выполнять их профессиональную деятельность не впервые.
  • Ранее журналист "Схем" Михаил Ткач обратился в полицию из-за того, что в течение полугода за ним и съемочной группой следили охранники олигарха Рината Ахметова.
  • В ноябре 2017 года на съемочную группу "Схем" напали охранники Виктора Медведчука у ВИП-терминала аэропорта "Киев".
  • В сентябре 2017 года на журналистов "Схем" совершили нападение сотрудники Государственного управления охраны возле одного из ресторанов в Конче-Заспе под Киевом, где в то время находились президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман, вице-спикер парламента Ирина Геращенко и целый ряд политиков на праздновании.

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Темы: СМИ нападение местная власть


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