Нападение на журналистов "Схем": появились подробности

Среди напавших на журналиста и оператора программы "Схемы" в Чабанивском поселковом совете были заместители поселкового головы и председатель общественной организации, близкой к руководителю поселка.

Об этом сообщает Радио Свобода, проектом которого является программа "Схемы: коррупция в деталях".

Отмечается, что 6 марта журналист Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко проводили съемку в помещении Чабанивского поселкового совета, когда на них напали мужчины. Злоумышленники нанесли травмы оператору и сломали видеокамеру.

"Среди тех, кто препятствовал съемке, были два заместителя Чабанивского поселкового головы Александра Киризлиева. Журналисты узнали двух чиновников. Это Владимир Чуприна – заместитель поселкового головы по вопросам работы жилищно-коммунального хозяйства и Юрий Бондарь – заместитель поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что съемке препятствовали представители ОО "Развитие Киевщины", почетным председателем которой является Киризлиев. Среди напавших в частности был глава этой ОО Валерий Присяжный.

На место инцидента журналисты вызвали полицию и скорую, чтобы зафиксировать побои.

"После обследования в больнице медики диагностировали у Бориса Троценко сотрясение мозга", - говорится в сообщении.

По словам главного редактора "Схем" Натальи Седлецкой, съемочная группа выполняла редакционное задание – снимала информацию для материала о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.

Напомним: