Ахметов VS "Схемы": журналисты заявляют, что не вмешиваются в частную жизнь олигарха
Журналисты программы расследований "Схемы" заявляют, что финансовый успех олигарха Рината Ахметова зависит от государства и его связи во власти составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Ринат Ахметов - олигарх, финансовый успех которого всегда зависел от государства. Расследование его связей во власти, интересов, непубличных контактов с первыми лицами государства - составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности. Это базовый принцип расследовательской журналистики во всем мире. Закрепленный в международном законодательстве", - заявила Наталья Седлецкая.
Кроме того, как отмечают журналисты, охранники Ахметова в заявлении "забыли сообщить", что ездили за съемочной группой полгода.
"Ибо при первом же контакте осенью - только охранники подошли к нашей съемочной группе, наши журналисты представились и показали удостоверения. Это зафиксировано на видео. И после этого, зная, что это журналисты, установив их личности - охранники Ахметова еще несколько месяцев преследовали наше авто - даже тогда, когда журналисты снимали совсем другие материалы, например, встречали Медведчука из Москвы в Жулянах или снимали у Администрации президента. Такая слежка за журналистом - это уголовная статья", - отметила Седлецкая.
Напомним:
- Программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы.
- Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является Ахметов.
- Ткач подал заявление в Национальную полицию из-за слежки.
- Позже в охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицали обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы" и усматривали в действиях журналистов вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.