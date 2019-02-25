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Ахметов VS "Схемы": журналисты заявляют, что не вмешиваются в частную жизнь олигарха

Понедельник, 25 февраля 2019, 19:47

Журналисты программы расследований "Схемы" заявляют, что финансовый успех олигарха Рината Ахметова зависит от государства и его связи во власти составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Ринат Ахметов - олигарх, финансовый успех которого всегда зависел от государства. Расследование его связей во власти, интересов, непубличных контактов с первыми лицами государства - составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности. Это базовый принцип расследовательской журналистики во всем мире. Закрепленный в международном законодательстве", - заявила Наталья Седлецкая.

Кроме того, как отмечают журналисты, охранники Ахметова в заявлении "забыли сообщить", что ездили за съемочной группой полгода.

"Ибо при первом же контакте осенью - только охранники подошли к нашей съемочной группе, наши журналисты представились и показали удостоверения. Это зафиксировано на видео. И после этого, зная, что это журналисты, установив их личности - охранники Ахметова еще несколько месяцев преследовали наше авто - даже тогда, когда журналисты снимали совсем другие материалы, например, встречали Медведчука из Москвы в Жулянах или снимали у Администрации президента. Такая слежка за журналистом - это уголовная статья", - отметила Седлецкая.

Напомним:

  • Программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы.
  • Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является Ахметов.
  • Ткач подал заявление в Национальную полицию из-за слежки.
  • Позже в охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицали обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы" и усматривали в действиях журналистов вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.

Темы: АхметовСМИсвобода слова
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