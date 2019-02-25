Ахметов VS "Схемы": журналисты заявляют, что не вмешиваются в частную жизнь олигарха

Журналисты программы расследований "Схемы" заявляют, что финансовый успех олигарха Рината Ахметова зависит от государства и его связи во власти составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Ринат Ахметов - олигарх, финансовый успех которого всегда зависел от государства. Расследование его связей во власти, интересов, непубличных контактов с первыми лицами государства - составляют общественную значимость, которая сужает границы его приватности. Это базовый принцип расследовательской журналистики во всем мире. Закрепленный в международном законодательстве", - заявила Наталья Седлецкая.

Кроме того, как отмечают журналисты, охранники Ахметова в заявлении "забыли сообщить", что ездили за съемочной группой полгода.

"Ибо при первом же контакте осенью - только охранники подошли к нашей съемочной группе, наши журналисты представились и показали удостоверения. Это зафиксировано на видео. И после этого, зная, что это журналисты, установив их личности - охранники Ахметова еще несколько месяцев преследовали наше авто - даже тогда, когда журналисты снимали совсем другие материалы, например, встречали Медведчука из Москвы в Жулянах или снимали у Администрации президента. Такая слежка за журналистом - это уголовная статья", - отметила Седлецкая.

Напомним: