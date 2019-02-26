Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке

Президент Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны на время расследования.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", – добавил он.

Перед этим первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский попросил правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии с участием его сына Игоря.

На время проверки он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним