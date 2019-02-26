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Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке

Вторник, 26 февраля 2019, 12:44
Порошенко отреагировал на скандал вокруг хищений в оборонке
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Президент Петр Порошенко поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны на время расследования.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наші гроші" для опровержения или подтверждения обнародованного", – добавил он.

Перед этим первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии с участием его сына Игоря.

На время проверки он попросил приостановить его полномочия первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Напомним

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.
  • По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
  • 26 февраля представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что государственный концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский намерены судиться против журналистов программы "Наші гроші".
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Петра Порошенко и обвинили в манипуляции.
  • Со своей стороны, лидер фракции "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко.
  • 31 марта должны состояться выборы президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоГладковскийУкроборонпромскандалСНБО
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