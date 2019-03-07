Суд рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении агитации
Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд против действующего главы государства, кандидата в президенты Петра Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации. Суд назначил рассмотрение иска на 7 марта.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.
По его словам, Гриценко просит суд признать предвыборной агитацией информацию в виде 74 фотографий о рабочей поездке Порошенко 2 марта в Одесскую область, опубликованную на официальном сайте президента.
Лидер "Гражданской позиции" просит суд обязать Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.
Отмечается, что Гриценко подал также 2 аналогичных иска о поездке Порошенко в Донецкую область.
Напомним:
- 22 февраля ЦИК разъяснила положения о проведении агитации и подкупе избирателей. Согласно постановлению, физическим лицам, привлеченным к агитации, могут возмещать расходы на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и т.п.
- В штабе Гриценко заявили, что Центральная избирательная комиссия своим разъяснением правил агитации легализовала подкуп избирателей.
- 1 марта Гриценко сообщил, что Шестой апелляционный административный суд признал противоправным и недействительным постановление ЦИК об аспектах ведения предвыборной агитации.
- 5 марта Верховный суд Украины отменил решение апелляционного административного суда которым признается противоправным и недействительным постановление ЦИК, разрешающее избирательным штабам кандидатов в президенты платить агитаторам.
- На заседании во вторник Верховный суд удовлетворил апелляцию ЦИК и признал противоправным и недействительным только абзац 33 данного разъяснения, утвержденного комиссией.
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