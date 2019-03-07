Суд рассмотрит иск Гриценко к Порошенко о нарушениях при ведении агитации

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал в суд против действующего главы государства, кандидата в президенты Петра Порошенко о нарушениях при ведении предвыборной агитации. Суд назначил рассмотрение иска на 7 марта.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

По его словам, Гриценко просит суд признать предвыборной агитацией информацию в виде 74 фотографий о рабочей поездке Порошенко 2 марта в Одесскую область, опубликованную на официальном сайте президента.

Лидер "Гражданской позиции" просит суд обязать Порошенко оплатить эту предвыборную, по его мнению, агитацию из его избирательного фонда и воздержаться от использования для этих целей бюджетных средств.

Отмечается, что Гриценко подал также 2 аналогичных иска о поездке Порошенко в Донецкую область.

Напомним: