Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула

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Четверг, 7 марта 2019, 15:57

Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Об этом он сказал на пресс-конференции 7 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев.   

Он также добавил, что партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором мы сможем значительно усилить наше влияние на политические процессы в нашей стране", - сказал Мураев.

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Напомним:

  • 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов.
  • 8 марта ЦИК должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.
  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Кандидатами на выборах президента ЦИК зарегистрировала 44 человека.
  • Позже ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, а также регистрацию кандидатом в президенты замкомандующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
  • 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.

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Темы: Мураев выборы президента 2019 Вилкул


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