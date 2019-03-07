Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула
Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
Об этом он сказал на пресс-конференции 7 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев.
Он также добавил, что партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться.
"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором мы сможем значительно усилить наше влияние на политические процессы в нашей стране", - сказал Мураев.
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Напомним:
- 7 марта – последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов.
- 8 марта ЦИК должен утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.
- Выборы президента состоятся 31 марта.
- Кандидатами на выборах президента ЦИК зарегистрировала 44 человека.
- Позже ЦИК отменил регистрацию кандидатом в президенты лидера "Самопомочи" мэра Львова Андрея Садового, который снялся в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, а также регистрацию кандидатом в президенты замкомандующего Сил специальных операций Вооруженных сил Сергея Кривоноса, который снял свою кандидатуру в пользу действующего президента Петра Порошенко.
- 2 марта партия "Сила людей" решила отозвать своего кандидата Дмитрия Гнапа с президентских выборов 2019 года.
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