Мураев снялся с выборов в пользу Вилкула

Кандидат в президенты, нардеп Евгений Мураев отказался баллотироваться на пост главы государства в пользу заместителя председателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

Об этом он сказал на пресс-конференции 7 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я снимаю свою кандидатуру ... в пользу Александра Вилкула", - заявил Мураев.

Он также добавил, что партии "Оппозиционный блок" и "Наши" намерены объединиться.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время состоится объединительный съезд, на котором мы сможем значительно усилить наше влияние на политические процессы в нашей стране", - сказал Мураев.

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Напомним: